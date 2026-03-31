Muere el anestesista Juan Maeso, condenado a 1.933 años de cárcel por el contagio masivo de hepatitis C a 275 pacientes

Las claves nuevo Generado con IA Fallece Juan Maeso, anestesista condenado a 1.933 años de prisión por contagiar hepatitis C a 275 pacientes en Valencia. El caso salió a la luz en 1998 tras detectarse numerosos contagios en cuatro hospitales y se demostró que Maeso era el foco del brote. Maeso fue liberado en 2023 por motivos de salud tras más de 15 años en prisión y nunca mostró arrepentimiento ni asumió su culpabilidad. Durante el juicio se comprobó que el médico se inyectaba anestésicos con la misma aguja usada luego en pacientes, provocando los contagios.

El anestesista Juan Maeso, condenado a 1.933 años de prisión por el contagio masivo de hepatitis C que afectó en Valencia a 275 pacientes, murió este lunes en un hospital, según ha confirmado a Efe su abogado, Miguel Ferrer.



Juan Maeso salió en marzo de 2023 en libertad condicional tras haber pasado más de 15 años en prisión y debido a su delicado estado de salud, que se ha ido agravando hasta su muerte. En ningún momento mostró ningún tipo de arrepentimiento y nunca asumió su culpabilidad.



El caso salió a la luz en 1998, cuando comenzó a detectarse un número inusual de infecciones de hepatitis C en cuatro hospitales de Valencia, uno público y tres privados, y se confirmó que el foco del brote era el propio anestesista, portador del virus de la hepatitis C.

1.933 años de prisión

En septiembre de 2005 comenzó el macrojuicio por este contagio masivo en el que, dada su magnitud (con un sumario de 22.000 folios), fue necesario habilitar una sala especial en la Ciudad de la Justicia de València que diera a cabida a 153 abogados y 114 procuradores, y por la que pasaron más de 600 testigos entre afectados, médicos, directivos de los diferentes hospitales y cargos del Gobierno valenciano.



Durante el juicio se llegó a la conclusión de que el médico se inyectaba parte de las sustancias anestésicas que iba a administrar a los pacientes, y de que lo hacía con la misma aguja.



Asimismo, peritos expertos en genética presentaron los resultados de un informe que demostró, a través de un estudio filogenético, que los virus de hepatitis C de 275 pacientes infectados provenían de un mismo foco, el virus que llevaba el anestesista, al que consideraron la "fuente única".



Tras 17 meses de juicio, en 2007 la Audiencia de Valencia condenó al anestesista a 1.933 años de prisión y a la Generalitat al pago de indemnizaciones por más de 20 millones de euros como responsable civil subsidiaria, una condena que fue confirmada en 2009 por el Tribunal Supremo.