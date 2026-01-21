Castellón presenta su estrategia turística en la feria Fitur 2026 con el eclipse total de sol del 12 de agosto como gran reclamo

Las claves nuevo Generado con IA Castellón presenta en Fitur 2026 su estrategia turística destacando el eclipse total de sol del 12 de agosto como gran atractivo. El evento del eclipse contará con actividades previas como exposiciones, observaciones solares, conferencias y el estreno de la película Full Dome 3ECLIPSE. El Ayuntamiento repartirá gafas homologadas y kits educativos para la observación segura del eclipse entre estudiantes y asistentes. Castellón ha experimentado un incremento del 15,86% en pernoctaciones turísticas, consolidando su apuesta por un turismo diversificado y sostenible.

La ciudad de Castellón ha presentado su estrategia turística dentro del marco de la celebración de la Feria Internacional de Turismo Fitur 2026 que se celebra del 21 al 25 de enero en Madrid.

Así, la alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, se ha desplazado también hasta Fitur para presentar las líneas maestras de la estrategia turística de la ciudad de Castellón en este 2026.

Junto con la concejal de Turismo, Arantxa Miralles, ha apuntado algunas de estas claves en una presentación que ha servido también para anunciar los detalles más importantes de la programación que prepara el Ayuntamiento con motivo del eclipse total de sol del próximo 12 de agosto.

La alcaldesa ha recordado que "muchos conocen ya todo lo mucho que nuestra ciudad ofrece en materia turística, pero queremos que sean muchos más los que descubran Castellón. Porque quién nos prueba, repite por nuestras fantásticas playas, nuestro clima y nuestra gastronomía. Porque somos un destino ideal para el turismo familiar, cultural, gastronómico o deportivo. Porque, como dice el eslogan de la campaña que traemos a Fitur este año: Castellón, es otra cosa".

Así, la primera edila ha resaltado que "desde el Gobierno municipal seguimos apostando por una estrategia clara, coherente y alineada con un modelo de ciudad que cree en su potencial, en su identidad y, por encima de todo, en su oferta turística".

"Porque el turismo es clave para el futuro de esta ciudad. El turismo es y debe seguir siendo uno de los pilares donde se basa esa ‘Tercera Transformación’ de Castellón. Y para ello, nos apoyamos también en nuestro Plan Estratégico de Turismo, en el desde el Patronato de Turismo vamos de la mano de la Universitat Jaume I, apostando por nuevos mercados y tipos de turismo que están representados también aquí en Fitur", ha añadido.

Carrasco se ha referido a "una ciudad que apuesta con firmeza por un turismo, insistimos diversificado, de calidad y sostenible. Un turismo que cuenta y que se apoya en la colaboración público-privada, en alianzas y acuerdos con las asociaciones y empresas del sector".

La alcaldesa también ha destacado las pernoctaciones de turistas en la ciudad de Castellón entre el mes de septiembre de 2024 y el pasado mes de agosto de 2025, que fueron 476.899.

"Se trata de un incremento anual del 15,86%, que prácticamente dobla el aumento ya experimentado entre septiembre de 2023 y agosto de 2024. A estas cifras hay que sumar 33.560 procedentes de personas alojadas en apartamentos turísticos, los que da como resultado 510.459 pernoctaciones", ha explicado.

Eclipse

Begoña Carrasco ha sido la encargada de introducir la presentación en Fitur del eclipse total de sol del próximo 12 de agosto: "Un evento único, histórico y que tendrá a la ciudad de Castellón, a nuestro Planetario y las playas de Castellón como el mejor lugar del mundo para vivirlo. En epicentro de lo que queremos que sea una experiencia turística y científica única e inolvidable".

Para Carrasco esta va ser "una gran oportunidad para convertir a la ciudad como destino este verano para miles de seguidores de un turismo astronómico y contando con los mejores y más prestigiosos divulgadores científicos de nuestro país como Javier Santaolalla o Josep Calatayud, que estarán también en Castellón durante esa jornada comentando en directo el eclipse para el público asistente".

Por su parte, Miralles ha desvelado algunas de las actividades que desde el Patronato de Turismo y diferentes áreas del Ayuntamiento de Castellón, como las de Cultura y Educación, se están preparando para la cita del 12 de agosto con el eclipse de sol.

Miralles ha apuntado "hasta 14 acciones previas al eclipse que van desde este próximo mes de febrero como exposiciones, sesiones de observación solar con telescopios especiales desde el Planetario Municipal; un ciclo de seis conferencias divulgativas o el estreno simultáneo en todos los planetarios españoles de la película Full Dome 3ECLIPSE".

También se ha referido al reparto de gafas homologadas para la observación del eclipse y a “la entrega de kits educativos sobre el eclipse a los alumnos de los centros educativos de Castellón que participen en las sesiones del Planetario, reforzando así el carácter educativo y divulgativo de toda esta iniciativa”.