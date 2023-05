Una concejal de Valencia de Compromís declara por el supuesto abuso sexual en su casa a una menor

El juzgado de Instrucción número 10 de Valencia ha tomado declaración, en calidad de testigo, a la teniente de alcalde y concejala de Bienestar y Derechos Sociales del Ayuntamiento, Isabel Lozano, por un caso de presuntos abusos sexuales en su casa.

El juzgado investiga si el hermano de la dirigente de Compromís abusó de una familiar menor de edad, y si la edil valenciana tenía conocimiento del supuesto delito.

Los hechos que se investigan, que este periódico no reproduce en su integridad para preservar el anonimato de la víctima, habrían tenido lugar en la vivienda que Lozano tiene en el barrio valenciano de Ruzafa. Fue durante la celebración de las Fallas de 2021, que tuvo lugar entre los días 1 y 5 de septiembre tras quedar canceladas en marzo por la pandemia de la Covid-19.

La supuesta víctima era menor de edad en el momento de los hechos denunciados, y trasladó que el investigado aprovechó que subieron a la vivienda de Lozano a descansar para, supuestamente, introducirle objetos por la vagina en el baño.

La edil negó de manera reiterada en el juzgado y ante la Policía Nacional los delitos por los que su hermano permanece investigado, según la información a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

Preguntado este lunes al respecto, el equipo de comunicación de la dirigente confirmó su declaración a favor del supuesto agresor en sede judicial. Explicó en primer lugar que se trata de "un tema del ámbito estrictamente personal, ajeno a la condición de concejala de Isabel Lozano".

Se pronunció por escrito, mediante una breve respuesta de su gabinete. "Isabel Lozano declaró a las preguntas que le planteó la Policía Nacional como testigo (y que después ratificó en el juzgado), confirmando que en ningún momento nadie estuvo en su domicilio el día al que se refiere la denuncia, como así lo confirma la investigación policial mediante la geolocalización de los teléfonos móviles", dijo.

La diligencia confirmó que Lozano y su hermano no se movieron del barrio durante todo el día, pero no pudo precisar si subieron o no a la vivienda.

Lozano se limitó a negar la posibilidad de que se produjera el abuso sin entrar a valorar el relato de la menor, que acusó personalmente al agresor. Un informe reciente sobre el caso elaborado por el Instituto de Medicina Legal recoge que, en efecto, fue la supuesta víctima quien detalló los supuestos abusos sexuales.

El mismo documento, en cambio, también reseña que, anteriormente, ya se habían interpuesto otras denuncias contra él que "han sido sobreseídas".

Distintos juzgados de la provincia han archivado cinco denuncias presentadas respecto a la misma víctima y ahora el juzgado de Instrucción 10 de Valencia investiga únicamente el suceso que habría tenido lugar en las Fallas de 2021, según fuentes judiciales.

Instrucción finalizada

El plazo de la instrucción ya ha finalizado, y la Justicia está ahora a la espera de recibir las pruebas solicitadas en los últimos meses antes de valorar si archiva las actuaciones o propone la celebración de un juicio.

Por tanto, la instrucción sigue su curso como diligencias previas contra el investigado y continúa su trámite en el juzgado número 10 de Valencia, según confirmaron fuentes judiciales a este periódico.

Isabel Lozano es la quinta teniente de alcalde del Ayuntamiento de Valencia y coordinadora general del área de Bienestar y Derechos Sociales.

Además, durante esta última legislatura, ha sido la responsable del departamento municipal de Vivienda y Patrimonio Municipal. Entre 2015 y 2019, la primera legislatura de Joan Ribó como alcalde de Valencia, Lozano también ocupó la cartera de Igualdad.

Isabel Lozano, en el pleno del Ayuntamiento de Valencia. EE

La concejala declaró como testigo por estos hechos en junio de 2022, pero su citación no había trascendido hasta ahora.

Según consta en la declaración que Lozano realizó ante la Policía Nacional y en el juzgado, su familia se reunió el 4 de septiembre de 2021, en torno a las 10 de la mañana, para salir a pasear y visitar los distintos monumentos falleros que se habían plantado en la zona.

"Estuvimos viendo fallas por el barrio y más tarde fuimos a comer a un bar de la calle Literato Azorín. Alrededor de las 16.30 horas se fueron todos y nosotros volvimos a casa", explicó.

La concejala negó que su hermano hubiera subido con la víctima a su casa, y la jueza le recordó que podía negarse a declarar contra el imputado al ser un familiar directo. Pero Isabel Lozano se reafirmó en su versión. "En ningún momento estuvimos en mi domicilio, por tanto, esos hechos son absolutamente inciertos. Estuvimos juntos la familia", aseveró.

En la misma línea, Lozano añadió que su hermano había tomado "medidas de autoprotección" para no quedarse a solas con la víctima. "No se queda nunca solo y el día 4 de septiembre tampoco", agregó.

