El candidato valenciano de Vox alega que el maltrato a su ex fue "de palabra" y que está "arrepentido"

El recién elegido candidato de Vox a la Presidencia de la Generalitat Valenciana, Carlos Flores Juberías, se pronunció este jueves sobre su condena a un año de cárcel en 2002 por "violencia psíquica" hacia su exmujer. "Todos, en un momento determinado de nuestras vidas, hemos dicho o hecho cosas de las que luego te arrepientes", manifestó, al tiempo que subrayó que "fue un maltrato de palabra".

El dirigente realizó estas declaraciones en una entrevista concedida a esRadio, en la que insistió en que no ejerció violencia física contra su expareja. "Fue por haberme dirigido en términos hirientes hacia una persona", alegó. Agregó al respecto que su familia ha pasado página. "Todos hemos dejado atrás el episodio", aseguró. "El daño que yo he sufrido no viene a cuento", agregó.

"Soy el primero en lamentar el daño causado", insistió Flores Juberías, quien destacó que los hechos se produjeron "hace 23 años". "Nunca ha vuelto a ocurrir desde entonces", aseveró.

[El candidato de Vox a la Generalitat Valenciana fue condenado por "violencia psíquica" hacia su exmujer]

La sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, condenó al catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Valencia por un "delito de violencia psíquica habitual y 21 faltas de coacciones, injurias y vejaciones" contra su expareja y madre de sus hijos.

Los extractos de la misma recogen expresiones proferidas por el profesor hacia su exesposa, tales como "ladrona, secuestradora de niños, dueña de calabozo, puta". "Te voy a estar jodiendo toda la vida hasta que te mueras y acabe contigo, ladrona", detalla el fallo entre las afirmaciones atribuidas a Flores Juberías.

Sobre el caso, el dirigente subrayó que, transcurridas dos décadas, carece en la actualidad "de antecedentes penales de ningún tipo". "Nuestro ordenamiento no contempla penas de por vida", destacó. "Jamás he sido arrestado", añadió al respecto.

Flores aprovechó también la entrevista para asegurar que "no es casual que esta información vieja coincida con todos los problemas que afectan al PSOE de Ximo Puig", en referencia a las revelaciones del sumario del caso Azud, que apunta hacia una presunta financiación irregular de los socialistas en la campaña electoral de 2007.

"Las campañas son siempre sucias, lo estoy descubriendo", lamentó. Y reveló por último que Vox "plenamente consciente" cuando lo eligió como candidato a la Generalitat de que existía la mencionada condena. La misma habría sido enmarcada como violencia "de género" a partir de la entrada en vigor de la nueva ley de 2004.

Aunque la sentencia no sea un problema para Vox, influirá con toda probabilidad en la campaña electoral valenciana. Todas las encuestas que auguran un vuelco electoral en la autonomía prevén que el PP de Carlos Mazón necesite los votos de la extrema derecha para su investidura. Está por ver qué posición adopta el mandatario popular ante la condena de su posible socio (parlamentario o, incluso, de gobierno).

Candidato de Fuerza Nueva

Carlos Flores Juberías es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Valencia y vocal del Consejo Valenciano de Transparencia, a propuesta, precisamente, del Partido Popular de la Comunidad Valenciana. Se trata, además, de un colaborador habitual en diversas tertulias de televisión y radio.

"Toca tomar decisiones valientes, avanzar propuestas, sumar voluntades, coordinar esfuerzos y convencer a los valencianos a los que aún no ha llegado nuestro mensaje de que solo queda Vox", manifestó cuando se produjo su nombramiento.

Flores Juberías, sin embargo, ya había militado en la extrema derecha durante su juventud. En los años 80 fue candidato del partido ultra Fuerza Nueva, liderado por Blas Piñar.

