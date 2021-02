El portavoz de Ximo Puig en las Cortes se ofrece de abogado a los bares en ruina por sus restricciones

El portavoz del PSPV-PSOE en Les Corts Valencianes, Manolo Mata, ofrece sus servicios como abogado a los hosteleros que hayan tenido que cerrar por "las medidas anti Covid", unas restricciones que, en el caso de la Comunidad Valenciana, fueron adoptadas por el partido al que representa.

El socialista trasladó esta propuesta en su muro de Facebook. "He tenido conocimiento de una sentencia de la Audiencia Provincial de Girona, que ha condenado a una aseguradora a indemnizar con 6.000 euros a un local de hostelería que tuvo que cerrar por las medidas anti Covid", expuso.

"Si conocéis a alguien que tenga un negocio de hostelería o de otro tipo que haya tenido que cerrar ¿Le podéis decir que me mande a mi correo copia de la póliza de daños o responsabilidad civil para verificar si es posible reclamar?", trasladó Mata en la red social.

La Generalitat Valenciana, presidida por el también socialista Ximo Puig, adelantó el cierre de la hostelería a las 17.00 horas el pasado 7 de enero. Y solo dos semanas más tarde, ante la grave expansión del virus en la autonomía durante la tercera ola -en la que ha liderado muertes y contagios a nivel nacional-, decretó el cierre total de los bares y restaurantes. La medida se aplicó el 21 de enero y sigue vigente en la actualidad.

Como es obvio, esta dura restricción ha provocado grandes pérdidas para la hostelería. Pero Mata, que compagina su responsabilidad pública con el ejercicio de la abogacía, se ofrece a ayudar a los afectados.

"No sé si voy a llevar algún caso"

Preguntado al respecto por EL ESPAÑOL, el dirigente argumentó este miércoles que su publicación en Facebook responde a su "inquietud profesional". "Es un asunto muy interesante contra las aseguradoras tras la sentencia a favor de un local", indicó. No obstante, pese a tratarse de una cuestión de "inquietud", no descarta defender a establecimientos.

"No sé si voy a llevar algún caso. Pero me parece muy relevante saber que la hostelería puede reclamar en función de las cláusulas de sus seguros. Por lo que veo, algunas de las pólizas excluyen accidentes nucleares o terremotos, pero no las pandemias, y se puede reclamar por haber tenido cerrado el establecimiento en estas circunstancias", expuso.

Mata trata de quitarle hierro a la polémica política, a la paradoja de que pueda llegar a defender a los afectados por las políticas de su partido. "Además de que es un asunto de la primera ola, cuando el cierre lo decretó el Gobierno central, se trata de defender a la hostelería frente a las aseguradoras. Nada tiene que ver con la necesidad o no de aplicar las medidas restrictivas para frenar al virus", defendió.

Por último, insistió en el argumento de que se trata, "simplemente", de defender los intereses de hosteleros con un seguro privado. "¿De verdad se me critica por velar por los derechos de la hostelería? ¿A quién estáis defendiendo entonces? ¿al lobby de las aseguradoras?", espetó.

La sentencia

La sentencia de la Sección Civil de la Audiencia de Girona condenó a la empresa aseguradora tras la denuncia de una pizzería. Su denuncia alegaba que la póliza contratada contemplaba la cobertura por "paralización de actividad" con una cantidad de 200 euros diarios durante 30 días.

El establecimiento contrató dicha póliza el 13 de febrero de 2020 para su local y, debido al confinamiento decretado en marzo, estuvo cerrado durante más de 30 días. En consecuencia, la empresa reclamó a la aseguradora la indemnización.

La sentencia, consultada por Europa Press, tumba un fallo inicial del Juzgado de Primera Instancia 2 a favor de la aseguradora. La compañía se oponía a indemnizar al considerar que el cierre fue consecuencia de unas circunstancias generales y de las medidas del Govern de Cataluña ante la pandemia.

Pero el magistrado de la Audiencia de Girona argumentó que, si bien la póliza no contemplaba expresamente la cobertura por la paralización del negocio ante una pandemia, sí remarcaba un escenario de "pérdida de beneficios / paralización de la actividad", como el que sufrió la empresa.