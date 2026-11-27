Alberto Núñez Feijóo y Juanma Moreno en un acto de precampaña en Málaga. Europa Press

De la música cofrade y el cierre en Sevilla a la lucha por el AVE y contra el narco: los 'guiños' de Feijóo para Andalucía

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LO ESENCIAL Las claves Alberto Núñez Feijóo cierra su campaña electoral en Sevilla apoyándose en la gestión de Juanma Moreno como modelo de cambio para toda España. El candidato del PP promete un plan prioritario para recuperar el corredor de alta velocidad (AVE) en Andalucía tras los recientes accidentes e incidencias. Feijóo se compromete a restablecer la unidad OCON-Sur de la Guardia Civil para combatir el narcotráfico y el crimen organizado en las costas andaluzas. El programa electoral incluye guiños a Andalucía en materia de vivienda social, financiación autonómica e inversiones en infraestructuras pendientes.

Pocos días después de la convocatoria de elecciones generales, el PP saludaba la 'buena nueva' con música de cornetas y tambores.

Un vídeo que exaltaba los valores de "sacrificio" y "esfuerzo" junto a los acordes de la marcha procesional "La Esperanza de María", interpretada por la Agrupación Musical Virgen de los Reyes de Sevilla.

Esta pieza electoral, con millones de reproducciones en redes sociales y que ha seguido sonando en los mítines del PP, ponía un primer acento andaluz a una campaña en la que Alberto Núñez Feijóo ha ido lanzando 'guiños' y propuestas a la región más poblada.

Tanta es la importancia que le otorga el candidato popular a la Moncloa que ha decidido cerrar en Sevilla la campaña, con un acto en el pabellón de la Navegación este sábado.

Un gran evento en el que regalarán mantas azules a todo aquel que acuda a arropar al líder popular en uno de los días más fríos en lo que llevamos de año.

El presidente del PP, que ya vino a Sevilla al inicio de la precampaña, ha puesto a Andalucía como ejemplo del "cambio" que propugna para España y al presidente de la Junta como alumno aventajado.

"El cambio que ha dado Juanma Moreno a Andalucía es el que yo quiero dar a España", ha repetido en varias ocasiones.

Más peso andaluz en Moncloa

Moreno le ha correspondido con una gran implicación, recorriendo las provincias andaluzas y encadenando actos y mítines diarios para apoyar en el esfuerzo común.

El presidente andaluz asegura hacerlo "por convicción y por mis hijos", para sacar de la Moncloa a Pedro Sánchez, "el presidente más antiandaluz de la historia".

Y aunque Moreno se ha borrado de las quinielas de un posible y futuro gobierno presidido por Feijóo, el PP regional cree que el Consejo de Ministros tendrá más peso andaluz que el actual ejecutivo, sin andaluces desde la salida de María Jesús Montero.

Además, opinan que la voz de Andalucía será tenida muy en cuenta y tener un gobierno "amigo" en Madrid alineará las pretensiones de todos.

Por lo pronto, Feijóo ha tomado varias de las reivindicaciones del PP andaluz y de su presidente regional como propias.

Entre ellas, la lucha por recuperar la seguridad y la fiabilidad de la alta velocidad en el corredor del sur.

El accidente de Urda cayó como un meteorito sobre una campaña en la que aún resonaba la tragedia de Adamuz. Los andaluces irán a votar este domingo un mes después de la última catástrofe, sin AVE con Madrid, sin plan alternativo y sin fecha de reapertura asegurada.

El PP viene exigiendo una revisión integral de toda la línea y una investigación del uso de los fondos. Ante el silencio del Gobierno central, Feijóo se ha comprometido a elaborar un plan para recuperar el corredor ferroviario de Andalucía.

De hecho, ha señalado esta medida como una de las tres primeras en su primer Consejo de Ministros, junto con tres leyes de vivienda y una auditoría general del Estado.

Su plan de vivienda lo presentó precisamente en Sevilla, en el restaurante Abades Triana, aún en precampaña. Allí, poniendo a la capital hispalense y la Junta como ejemplos de construcción de vivienda social, prometió promover una "nueva generación de propietarios".

Reactivar OCON-Sur

Otra de las peticiones de la Junta que han caído en saco roto y que ha retomado Feijóo para sí es el refuerzo de la seguridad en todas las costas andaluzas ante el creciente asedio del narcotráfico.

El candidato 'popular' se ha comprometido a restablecer la unidad especializada de la Guardia Civil OCON-Sur, desmantelada por el ministro del Interior en 2022.

Tras las muertes de guardias civiles en Barbate y en Huelva y un verano de tiroteos entre clanes, Moreno y numerosos alcaldes de localidades costeras vienen pidiendo que se restituya esta unidad.

El PP ha incluido este punto en su plan contra el crimen organizado, que prevé también un endurecimiento de penas.

Feijóo ha tomado nota también de la extensa lista de reclamaciones de la Junta a Sánchez, con la falta de inversión en infraestructura como una de las principales.

Sin apenas nuevos kilómetros de cercanías, sin conexiones vitales en Andalucía Oriental ni al puerto de Algeciras y el aeropuerto de Sevilla, un futuro ejecutivo 'popular' tendrá también que revertir la paralización de obras y retrasos como los del Puente del V Centenario.

Por no hablar de la financiación autonómica, que el PP andaluz considera "hecha a la carta" para Cataluña y claramente contraria a los intereses de Andalucía.