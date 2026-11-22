La calle Tetuán, en Sevilla, y la calle Marqués de Larios, en Málaga. M.G.

Desde Larios hasta Tetuán, Andalucía cuenta con dos de las calles comerciales más caras de España

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LO ESENCIAL Las claves La calle Marqués de Larios (Málaga) y la calle Tetuán (Sevilla) figuran entre los diez ejes comerciales más caros de España, según el informe 'Main Streets Across the World' de Cushman & Wakefield. Marqués de Larios sube sus rentas un 5% hasta los 230 euros por metro cuadrado al mes, situándose como la vía más cara del país fuera de Madrid y Barcelona. La calle Tetuán se mantiene estable con un alquiler de 140 euros mensuales por metro cuadrado, siendo la séptima calle comercial con los precios más elevados a nivel nacional. Los elevados precios hacen que ambos enclaves estén copados por grandes marcas internacionales de moda, cosmética y servicios, mientras la tasa de locales vacíos en Sevilla es de solo el 3%.

Andalucía cuenta con dos de las calles comerciales con los alquileres más elevados de España. Se trata de la calle Marqués de Larios, en Málaga, y Tetuán, en Sevilla, que figuran entre los diez principales ejes comerciales del país por el precio de sus locales.

La primera alcanza una renta prime de 230 euros por metro cuadrado al mes, mientras que la segunda se sitúa en 140 euros.

Así lo recoge la 36.ª edición del informe Main Streets Across the World, elaborado por Cushman & Wakefield, que analiza las rentas de 147 ubicaciones comerciales de referencia en todo el mundo y sitúa a Tetuán en la séptima posición del ranking español.

La vía sevillana registra un alquiler de 1.680 euros por metro cuadrado al año, una cifra que permanece estable respecto al tercer trimestre de 2025, cuando ya alcanzaba los 140 euros mensuales.

Ante alquileres tan elevados, parece lógico que solo grandes marcas o cadenas se puedan permitir un establecimiento en el enclave.

De hecho, los establecimientos que en la actualidad operan en Tetuán son importantes firmas como Intimissimi, PDPaola, Stradivarius, Pull and Bear, Pikolinos, Martinelli o Adidas.

A nivel de comercios cosméticos, en esta céntrica vía están instalados Rituals, Lush, Sephora, Primor o Kiko.

Respecto a otra clase de locales de servicio, Tetuán también acoge una tienda Movistar y un Banco Sabadell.

La situación de Tetuán contrasta con la evolución de otras grandes calles comerciales españolas, donde los precios han experimentado subidas durante el último año.

En concreto, la calle malagueña Marqués de Larios ha incrementado sus rentas un 5%, hasta alcanzar los 230 euros mensuales por metro cuadrado, frente a los 220 euros que registraba en 2025.

Esto, al igual que en Sevilla, ha dado paso a que solo grandes marcas como Desigual, Etam, Bimba y Lola, Adidas, Mango, Pandora, Parfois o Massimo Dutti puedan tener escaparates en la vía.

Conjunto nacional

En el conjunto nacional, Passeig de Gràcia, en Barcelona, encabeza la clasificación con 305 euros por metro cuadrado al mes, un 7% más que el año anterior. Le siguen Serrano, en Madrid, con 290 euros y un incremento del 5%, y Gran Vía, también en la capital, con 285 euros mensuales.

A continuación aparecen Portal de l'Àngel, en Barcelona, con 270 euros, y las calles madrileñas José Ortega y Gasset y Preciados, que comparten posición con 265 euros por metro cuadrado al mes.

Fuera de Madrid y Barcelona, Marqués de Larios ocupa el primer puesto entre las calles comerciales con las rentas más elevadas, seguida de Passeig del Born, en Palma de Mallorca, con 190 euros mensuales, y Colón, en Valencia, con 155 euros. Por detrás se encuentran Gran Vía, en Bilbao, con 145 euros; Tetuán, en Sevilla, con 140; y Loyola, en San Sebastián, con 130 euros.

La estabilidad de la calle sevillana también se observa en otras tres ubicaciones del país: Loyola, en San Sebastián; el paseo de la Independencia, en Zaragoza, y la avenida Maisonnave, en Alicante, que mantienen sus precios sin cambios respecto al año anterior.

Las otras seis calles analizadas han registrado incrementos. El mayor corresponde a Passeig del Born, con un 9%, seguido de Passeig de Gràcia y Gran Vía de Bilbao, ambas con un 7%.

Actividad comercial en Sevilla

Más allá del precio de los alquileres, el informe ofrece una radiografía de la actividad comercial en Sevilla. Entre enero y septiembre de 2026, el sector de la alimentación concentró el 78% de los metros cuadrados contratados en la ciudad. Al cierre del tercer trimestre, los locales vacantes representaban únicamente el 3% del total analizado.

Sevilla reúne, además, el 11% del stock de locales prime del conjunto de las ocho ciudades regionales estudiadas por la consultora, una clasificación que excluye Madrid y Barcelona.

Entre los movimientos comerciales registrados durante el periodo destaca la apertura de Carrefour City en el número 8 de la calle Albareda, en la esquina con Tetuán.

Nuevas marcas

El estudio también apunta a la importancia que siguen teniendo los establecimientos físicos para las marcas, tanto por su capacidad para captar nuevos clientes como por la posibilidad de reforzar su identidad y ofrecer experiencias de compra que complementen los canales digitales.

Esta apuesta está favoreciendo la diversificación de la oferta en las principales calles comerciales.

Una de las tendencias que señala Cushman & Wakefield es el avance de las marcas de ropa deportiva prémium, un segmento en el que compiten en España firmas como Oysho y Lululemon, con propuestas que combinan deporte, comodidad y prendas para el uso cotidiano.

"Las calles prime atraen a una variedad cada vez mayor de marcas. La moda mantiene su protagonismo, pero vemos cómo nuevos conceptos de belleza, deporte y restauración encuentran su lugar en estos ejes y enriquecen la experiencia de quienes los visitan", señala Rob Travers, Head of EMEA Retail de Cushman & Wakefield.

Según explica, esta combinación amplía el atractivo de las principales calles comerciales y genera nuevos motivos para acudir a las tiendas físicas.