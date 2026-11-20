Moreno alienta el voto de la mujer andaluza para sumar un "gobierno amigo" en España: "Sois prescriptoras absolutas"

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LO ESENCIAL Las claves Juanma Moreno apela al voto de las más de 3,3 millones de mujeres andaluzas citadas a las urnas para lograr un "gobierno amigo" encabezado por Feijóo. El presidente de la Junta destaca que Andalucía cuenta con 227.000 emprendedoras y autónomas, 42.000 más que en el año 2018. Las mujeres en Andalucía ocupan el 40% de los puestos de responsabilidad, diez puntos por encima de otras comunidades autónomas. Moreno resalta la reducción de la brecha salarial en la región, asegurando que ha descendido del 25% al 16% en los últimos años.

Más de 3,3 millones de mujeres andaluzas están llamadas al voto este 29-N. Es una 'bolsa' nada desdeñable en una comunidad con mayoría femenina en la población y en la región más poblada.

El presidente Pedro Sánchez ya apeló a ellas en el mitin de apertura de campaña del PSOE en Sevilla —bajo el lema "La fuerza de las mujeres"—, en el que habló Begoña Gómez.

Los socialistas andaluces ya han anunciado que volverán sobre las mujeres de cara a este 25-N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, a solo cuatro jornadas de las urnas.

Mientras, el PP andaluz ha optado por visibilizar su compromiso con la mujer a través de un acto de Juanma Moreno con emprendedoras en el Hotel Inglaterra de Sevilla.

Allí, ha pedido el voto femenino porque "sois prescriptoras absolutas, con enorme capacidad de influencia en vuestro entorno social, sois líderes y podéis echar una mano para consolidar la economía de progreso y bienestar".

El presidente de la Junta ha recordado que la mujer es pieza clave de la inversión del "déficit de cultura empresarial" en Andalucía.

Ya representan, ha explicado, el 40% en puestos responsabilidad, "diez puntos por encima de otras comunidades y tres por encima de la media española".

Récord de emprendedoras

En Andalucía hay 42.000 mujeres emprendedoras y autónomas más que en 2018, un total de 227.000, y 23.000 mujeres empleadas más que antes de su etapa en San Telmo.

La brecha salarial, afirma Moreno, ha pasado del 25 al 16% en estos años.

"No hay economía que pueda subsistir si no hay un sector empresarial fuerte, sólido, capaz", ha señalado. En el impulso comercial e industrial de Andalucía, las mujeres cuentan mucho, ha añadido.

Además, el malagueño considera que con Alberto Núñez Feijóo en la Moncloa se abriría una oportunidad de contar con un gobierno "amigo" y alinear las tres administraciones: municipal, regional y nacional.