Falsa alarma en el centro de Córdoba por una mochila sospechosa, la quinta desde el jueves pasado

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LO ESENCIAL Las claves La Policía Nacional acordonó y desalojó la calle Claudio Marcelo en el centro de Córdoba por una mochila sospechosa. Los TEDAX acudieron a la zona y descartaron la presencia de explosivos tras más de dos horas de intervención. Se trata de la quinta falsa alarma por posible artefacto explosivo registrada en la ciudad desde el pasado jueves. Este suceso se suma a una ola de avisos similares por maletas o mochilas en varias provincias andaluzas.

La Policía Nacional ha acordonado y desalojado por completo una de las calles del centro de Córdoba tras recibir en la tarde de este domingo un aviso de una mochila sospechosa que se encontraba en medio de la vía.

Finalmente se ha descartado la presencia de explosivos y se ha levantado el dispositivo. Es la quinta falsa alarma por explosivos en la ciudad desde el pasado jueves.

Según han confirmado fuentes oficiales a Europa Press y ha adelantado el Día de Córdoba, sobre las 15,00 horas de la tarde el Cuerpo de Policía ha recibido un aviso que alertaba de la presencia de una mochila localizada en plena calle Claudio Marcelo.

Por motivos de seguridad y protocolo, los agentes de la Policía Nacional, junto a los efectivos de Policía Local, han llevado a cabo el desalojo de dicha calle, tanto de los bares como de los establecimientos que se encuentran en la zona e incluso, la vía se encuentra cortada al tráfico de vehículos y de personas.

Además, hasta el lugar de los hechos han acudido efectivos técnicos especialistas en desactivación de artefactos explosivos (TEDAX) para intervenir en la zona y hacer estallar la mochila sospechosa.

Finalmente, tras más de dos horas de intervención, se descartó que se tratase de una situación de peligro real y se levantó el cordón policial.

La situación vivida este domingo en la ciudad se suma a episodios anteriores en la parroquia de Nuestra Señora de la Consolación, la avenida del Aeropuerto, la estación de servicio Las Cigüeñas y en Cruz Conde.

En todos se trató de falsas alarmas.

Al igual que ha ocurrido en otras provincias andaluzas.

En Sevilla hubo avisos en la Avenida de la Constitución, en Nervión, en Triana y cerca de la sede de Podemos. En Cádiz, San Fernando y Rota también hubo falsas alarmas.

También en Málaga, tanto en la capital como en San Pedro de Alcántara, y en Granada se han producido alertas por mochilas sospechosas.