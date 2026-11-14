Juanma Moreno en el acto previo a la 'pegada de carteles' en Sevilla. Europa Press

Moreno 'se trae' Ceuta a la campaña, Abascal busca el voto en su feudo de Almería y Ada Colau se apunta a Isla Mágica

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LO ESENCIAL Las claves Santiago Abascal arranca el fin de semana de campaña de Vox con un acto en Almería, una de las plazas clave para su partido en Andalucía. Frente Amplio traslada su acto electoral en Sevilla a Isla Mágica por la previsión meteorológica, con la participación de Ada Colau y Toni Valero. Juanma Moreno acude a Benalmádena junto al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y continuará su agenda el domingo en Granada. María Jesús Montero abandera la campaña del PSOE en el oriente andaluz con intervenciones públicas en Santa Fe (Granada) y Roquetas de Mar (Almería).

Después del pistoletazo de salida con el mitin de Pedro Sánchez en Sevilla este jueves, la campaña electoral del 29-N se anima en Andalucía el fin de semana.

Los candidatos nacionales y los líderes regionales buscan nuevos votantes o afianzar sus posiciones en la comunidad con más escaños en disputa: 60 de 350.

Tanto Vox como Frente Amplio han decidido abrir el sábado en Andalucía con sus cabeza de cartel.

Santiago Abascal pisará Almería, un 'feudo' de su formación, donde llegó a arañar dos de los seis escaños en disputa en 2018, para perder uno en 2023.

El líder 'verde' celebra un acto en la Plaza de la Constitución, a partir de las 13:00 horas, después de visitar Girona el jueves y Toledo el viernes.

Más peculiar es el evento que plantea la coalición de izquierdas Frente Amplio. Se sabía que apostarían por Sevilla para este sábado. Inicialmente estaba previsto un acto en el Tiro de Línea, tradicional barrio obrero de la capital.

Sin embargo, la previsión meteorológica ha hecho a la formación decidirse por una ubicación distinta: el Fuerte del parque temático de Isla Mágica.

Allí hablará la candidata nacional Ada Colau, acompañada del coordinador general de Izquierda Unida (IU) Andalucía, Toni Valero, y el cabeza de lista por Madrid de la coalición, Emilio Delgado.

Irene Montero, en Sevilla

Irene Montero, 'cabeza' de Podemos, también acude a Sevilla, pero en su caso el domingo.

Por su parte, Adelante Andalucía apuesta por Cádiz, con un mitin encabezado por el portavoz de la formación, José Ignacio García. Será este sábado a las 12:00 horas en el CEIP Carlos III.

Los líderes regionales también toman la caravana para apoyar las candidaturas nacionales. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, estará en Benalmádena (Málaga) hoy.

Un acto con un potente contenido simbólico porque nuevamente Moreno trae a la actualidad el problema de Ceuta. Así, estará presente el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, que estuvo el pasado día 6 en Cádiz y Jerez y antes, el 1 de octubre, en Sevilla con Moreno.

El domingo, el presidente de los 'populares' andaluces dará un mitin en el Hotel Abades Nevada Palace de Granada, a partir de las 11:30 horas.

El PSOE busca el Oriente

María Jesús Montero es la encargada de hacer oír en Andalucía la voz de Pedro Sánchez. Ambos estuvieron el viernes en el Palacio de Congresos de Sevilla, en el prólogo a esta campaña.

Un encuentro que vuelve a marcar la importancia que el PSOE le otorga a la única provincia andaluza en la que ganó en votos en 2023.

Ahora, Montero sigue recorriendo la comunidad y este sábado lo hace en el Oriente. La secretaria general de los socialistas andaluces interviene por la mañana en un acto público en Roquetas de Mar (Almería), después de un encuentro con militantes en Santa Fe (Granada).