David, Juan José, Fátima, César … Andalucía llora ya a catorce víctimas identificadas del accidente de Urda

Hermandades, instituciones locales y familiares han rendido tributo y enviado sus condolencias públicas tras confirmarse los fatales desenlaces.

Diversos municipios de provincias como Sevilla, Huelva, Málaga, Jaén, Córdoba y Granada expresan su consternación ante la pérdida de sus vecinos.

Entre los fallecidos se encuentran la exministra Fátima Báñez, un mecánico de Renfe de 22 años, dos guardias civiles y el padre del actor César Vicente.

Andalucía confirma ya la identidad de al menos 14 víctimas mortales originarias o vinculadas a la comunidad autónoma en el trágico accidente ferroviario de Urda.

David Benítez Domínguez. 38 años. Casado. Dos hijos. Ingeniero. Vecino de Sevilla, nacido en Huelva, con fuertes lazos con Chiclana a través de su esposa. Su nombre se suma a la lista de 69 fallecidos confirmados en el accidente ferroviario de Urda (Toledo).

La familia ha confirmado la muerte a la cofradía de la Soledad de Chiclana, que ha mostrado su pesar públicamente. La hermandad de Nuestro Padre Jesús de la Humildad y Paciencia, de la que era también costalero, se ha sumado al dolor.

"Aunque hoy tus pies hayan dejado de caminar junto a los nuestros, tu recuerdo seguirá viviendo para siempre bajo las trabajaderas de esta cuadrilla”, dicen sus hermanos costaleros en un comunicado.

David viajaba en el asiento 13B del vagón 8 del AVE. Tras el accidente, sus familiares iniciaron una angustiosa búsqueda ante la falta de noticias sobre su paradero, hasta que se ha confirmado el fatal desenlace.

Además de en Sevilla, Chiclana y Huelva, el dolor transversal que estremece a Andalucía tras la muerte de David se ha expresado también en Bonares (Huelva), de donde es originaria parte de la familia.

En Málaga se llora a David Reina, de 22 años, mecánico de trenes de Renfe en Madrid que se dirigía a pasar unos días con su familia.

El Palmar

Los ayuntamientos sevillanos de El Palmar de Troya y El Castillo de las Guardas han confirmado los fallecimientos del guardia civil de El Palmar de Troya, Juan José García Palacios, y J.A.S.F., vecino del Castillo de las Guardas

En un comunicado en su cuenta oficial de Facebook, consultada por Europa Press, el Consistorio palmareño ha mostrado su "más profundo dolor y consternación por el fallecimiento de nuestro joven vecino en el trágico accidente ferroviario ocurrido en Urda".

"Su pérdida, tan inesperada como irreparable, supone un duro golpe para sus padres, su familia, sus amigos y seres queridos, así como para todo nuestro pueblo. Su pérdida nos ha dejado un profundo sentimiento de tristeza y desolación", ha indicado la Administración local.

Asimismo, han puesto a disposición de la familia "todos los medios y la ayuda que estén a su alcance para acompañarla y apoyarla en estas circunstancias tan difíciles".

Por su parte, el Ayuntamiento castillero ha comunicado la noticia "que nunca hubiésemos querido escuchar ni trasladar", el fallecimiento de nuestro paisano J.A.S.F., cuyo cuerpo "ha sido encontrado sin vida tras el accidente ferroviario ocurrido en Urda esta semana".

"Una noticia que golpea el corazón de todo El Castillo de las Guardas, especialmente por el cariño y la cercanía que tantos vecinos compartimos con esta querida familia, que hoy atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida", han añadido.

Larga lista

Sus nombres se suman ya a otros diez fallecidos andaluces en el grave accidente ferroviario de Urda.

Entre los fallecidos se encuentra la presidenta de la Fundación CEOE y exministra de Empleo y Seguridad Social, de 59 años.

También el padre del actor sevillano César Vicente, conocido por sus papeles en películas como 'Dolor y gloria', de 'Pedro Almodóvar', y 'Los Tigres', de Alberto Rodríguez.

Asimismo, Francisco Vázquez y Curro Vázquez, hijo y hermano, respectivamente, de Antonio Vázquez, apoderado del torero Pablo Aguado, han confirmado la muerte de Antonio, natural de Linares (Jaén) en el accidente ferroviario.

El empresario granadino Francisco J. R., de 51 años, conocido por todos como Curro, también se encuentra entre las víctimas mortales. Aunque residía en Madrid, mantenía estrechos vínculos familiares y de amistad en Granada.

Francisco José Barbero Liébanas, de 32 años y natural de Córdoba también perdió la vida en el siniestro cuando viajaba desde Madrid a su ciudad natal para visitar a su familia.

Un dolor que ha llegado a Bélmez de la Moraleda (Jaén), de donde es originaria su madre. Era estudiante de la Universidad de Jaén (UJA).

Entre los fallecidos figura asimismo una joven mallorquina de 26 años con vínculos familiares en Rute (Córdoba). La joven viajaba en el vagón 7 del AVE. Iba a Sevilla por motivos laborales junto a una compañera de trabajo y dos fotógrafos. Era la única de los cuatro compañeros de la que todavía no se tenían noticias.

Uno de los dos agentes de la Guardia Civil sevillanos que permanecían desaparecidos tras el accidente, José Manuel Chacón, de 31 años, también se encuentra entre las víctimas del siniestro.

El agente, que llevaba cinco años en servicio, estaba destinado en la Unidad Técnica de Policía Judicial, en Madrid, y se desplazaba a la capital andaluza.

David Martínez Méndez, el joven madrileño de 25 años con vínculos familiares en Sevilla, viajaba en el asiento 16A del coche 7 del AVE siniestrado al chocar con un tren Iryo.

En un comunicado, su familia y seres queridos han agradecido todo el cariño y ayuda "en estos momentos tan difíciles".

Además, entre los fallecidos andaluces también se encuentra el hermano de la Hermandad del Museo de Sevilla, José Ángel San Emeterio Freire, quien a sus 64 años viajaba en el AVE Madrid-Sevilla.

María de los Ángeles M., era vecina de Cuevas de San Marcos (Málaga) y propietaria de un hostal. Natural de Madrid, residía en el municipio malagueño desde hacía aproximadamente cinco o seis años.

Son los nombres andaluces hasta el momento de la tragedia que ha conmocionado España.