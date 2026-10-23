Embarcación de la Guardia Civil embestida en la desembocadura del Guadalquivir. AUGC

Varios guardias civiles resultan heridos tras ser embestidos por una narcolancha en el Guadalquivir

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LO ESENCIAL Las claves Cinco narcotraficantes han sido detenidos tras una persecución cerca de la desembocadura del Guadalquivir. Una narcolancha embistió a la patrullera de la Guardia Civil provocándole daños estructurales y contusiones leves a varios agentes. El operativo comenzó tras abortar un suministro de combustible entre dos embarcaciones de alta velocidad vinculadas al narcotráfico. A pesar del impacto, los agentes mantuvieron el seguimiento hasta interceptar la nave cerca de las costas de Huelva.

Cinco narcotraficantes han sido detenidos este jueves cerca de las costas de Huelva tras una persecución cerca de la desembocadura del río Guadalquivir, en la que varios agentes de la Guardia Civil han resultado heridos.

Según informan desde el Instituto Armado, los agentes heridos en el impacto han sufrido contusiones de carácter leve después de que la embarcación de la Guardia Civil fuera embestida por la narcolancha durante la persecución.

La operación se inició este jueves por la tarde cuando una patrullera del Servicio Marítimo Provincial de Cádiz abortó un suministro de combustible a embarcaciones de alta velocidad (EAV) vinculadas al narcotráfico cerca de la desembocadura del río Guadalquivir.

Sobre las 13,30 horas, la embarcación de la Guardia Civil 'Río Guadalmedina' detectó el trasvase de garrafas de gasolina entre dos narcolanchas. Al percatarse de la presencia policial, una de las lanchas emprendió la huida a gran velocidad.

🚨 Otra vez el mar como frente de batalla 🌊 Guardias civiles del Servicio Marítimo Provincial de Cádiz resultan con magulladuras tras una intervención con una narcolancha 🚤💥 Hoy no hay víctimas que lamentar. Pero la seguridad de nuestros compañeros no puede depender de la suerte 🍀 👉 Medios a la altura del narco 👉 Profesión de riesgo, ya ⚖️ Mucho ánimo, compañeros 💚 #GuardiaCivil #Narcolanchas #ProfesiónDeRiesgo #Cádiz #SEMAR — AUGC Guardia Civil 🇪🇸 (@AUGC_Comunica) October 22, 2026

Durante la persecución, la nave sospechosa embistió a la patrullera, causándole daños estructurales visibles.

A pesar de la colisión, los agentes mantuvieron el seguimiento hasta conseguir interceptar la embarcación y arrestar a sus cinco ocupantes ya cerca de las costas de Huelva.