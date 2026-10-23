El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, a su salida de los juzgados. Europa Press

El alcalde de Algeciras insiste en su inocencia, pide "celeridad" a la justicia y declara haber sido "amenazado" si no se marchaba

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LO ESENCIAL Las claves El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, defiende su inocencia ante el juzgado tras ser denunciado por presuntas agresiones sexuales. Landaluce asegura haber recibido amenazas para abandonar su cargo y denuncia el uso de inteligencia artificial en el material presentado en su contra. Tras declarar durante hora y media, pide celeridad a la justicia para evitar la pena del telediario tras haber hecho efectiva su dimisión. El edil deja en el aire su continuidad como concejal independiente y advierte que actuará contra quienes le han causado daños una vez se aclare su inocencia.

El alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, se ha aferrado a su inocencia ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 tras las dos denuncias presentadas contra su persona por presuntas agresiones sexuales.

A su salida, en declaraciones a los periodistas, ha pedido también "celeridad en la justicia porque una de las faenas que tiene una acusación es la pena del telediario".

Su objetivo es evitar el juicio en la calle. En cualquier caso, tras su dimisión que hará efectiva este domingo, ha dejado en el aire si seguirá de concejal independiente.

Sí reconoce el aún alcalde sentirse "más tranquilo" al estar ya dentro del paraguas de la Administración de Justicia.

"Ahora sabes que no vas a entrar en los juegos que han hecho contra ti, en las amenazas que ha habido durante todos estos tiempos si no me iba y después el juego de algún medio de comunicación que está siendo terrible", ha concluido.

Ha reconocido, no obstante, sentirse "cansado" tras la declaración, de hora y media.

"Te estás jugando tu imagen, el conocimiento de tus vecinos y esa muerte política y social que tienen los titulares que algunos medios pueden presentar, y quien no esté preocupado y agotado en esta situación es porque no tiene dos dedos de frente".

En cuanto a su declaración ha señalado que en la denuncia se han presentado 110 páginas donde "hay mucho de inteligencia artificial que repite, repite y vuelve a repetir hasta la saciedad". Asimismo, ha indicado que ha relatado los hechos "tal y como ocurrieron" a la jueza que le ha tomado declaración.

También se ha quejado de este centenar de fotos, "un periódico ha ido sacando lo que le ha dado la gana, como ha querido, troceando con los titulares que le ha dado la gana y además ha dicho también que había otra denuncia de una cosa que ocurrió hace seis años, que eso está en el Supremo y no soy capaz de encontrarlo".

No obstante, el alcalde ya está pensando en "la segunda fase" de este proceso. "Cuando se aclare que soy inocente, tratar de que todo el mundo pague los daños que hace".