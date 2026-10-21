Feijóo promete "una nueva generación de propietarios" con rebajas de 25.000 euros en primera vivienda

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LO ESENCIAL Las claves Alberto Núñez Feijóo promete rebajas fiscales de hasta 25.000 euros en impuestos para los jóvenes que compren su primera vivienda. El líder del PP propone construir un millón de viviendas en la próxima legislatura y tramitar leyes contra la okupación y de reforma del suelo. Se anuncian deducciones fiscales durante tres años para propietarios que mantengan los alquileres por debajo de la subida del IPC. Juanma Moreno pone a Andalucía como modelo de gestión con más de 18.000 viviendas protegidas impulsadas durante su gobierno.

Alberto Núñez Feijóo quiere levantar "una nueva generación de propietarios" en España tras las "dos generaciones estafadas" por Pedro Sánchez y su política de vivienda.

El líder del PP y candidato este 29-N ha prometido este miércoles en Sevilla rebajas de hasta 25.000 euros en impuestos para los jóvenes que compren su primera vivienda.

Lo ha anunciado en su primera visita a la capital andaluza desde el arranque de la precampaña, en un acto junto al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, cabeza de lista por Sevilla al Congreso.

Feijóo aspira a reconstruir la clase media del país a partir de una política de vivienda de corte nacional, con los jóvenes en la mira. "Este gobierno le ha robado a los jóvenes su futuro y esperanza; hay dos generaciones de estafados", ha dicho.

Para revertirlo, promete "construir más y más rápido", simplificar leyes, bajar impuestos, y acometer tres leyes clave apenas llegue a Moncloa: la Ley Suelo, la Ley contra la Ocupación y la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal.

Mientras se logran los objetivos de construcción, con la promesa de "un millón de viviendas en la próxima legislatura", el candidato 'popular' hace un guiño a los propietarios en un contexto de incertidumbre en el alquiler.

Así, Feijóo ha anunciado deducciones fiscales durante tres años a los propietarios que prorroguen sus contratos al inquilino por debajo de la subida del IPC.

"Los únicos muros" del Gobierno de Feijóo, en caso de que llegue a la Moncloa, "son los de las viviendas que debemos construir", ha señalado.

Andalucía como modelo

Por su parte, el presidente de la Junta ha recordado que el de la vivienda es ya un problema de la clase media que no se resuelve con "populismo barato": "Ideologizar hasta el absurdo la gestión de la vivienda nos ha generado inseguridad jurídica y muchos perjuicios".

Juanma Moreno ha puesto Andalucía como ejemplo en la materia, con 18.300 viviendas protegidas impulsadas por sus gobiernos, de las cuales 8.500 en Sevilla, "donde se han hecho las cosas francamente bien".

Andalucía es la primera comunidad en construcción este 2026. Frente a ello, ha situado al Gobierno de Sánchez, "especialista en poner muros, pero ni un solo ladrillo".

Moreno ha valorado la importancia de las infraestructuras como complemento de viabilidad para la vivienda. En este sentido, ha lamentado que Andalucía ha sido "tremendamente maltratada" por el Gobierno de Sánchez.