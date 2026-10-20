María Jesús Montero en la Ejecutiva regional de la pasada semana en Sevilla. Europa Press

Montero culpa a todo el PP por el caso del alcalde de Algeciras: "Hasta Génova, incluso a Ayuso, llegaron las denuncias"

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LO ESENCIAL Las claves María Jesús Montero acusa a la cúpula del PP, incluidos Feijóo, Moreno y Ayuso, de conocer y encubrir las denuncias por agresiones sexuales contra el alcalde de Algeciras. El alcalde José Ignacio Landaluce anunció su dimisión tras el acuerdo de moción de censura entre PP y Vox, tres días antes de que se formalice su salida. El PSOE-A exige una comisión de investigación en Algeciras al considerar la dimisión como una farsa para tapar el caso y pregunta si se utilizó dinero público para silenciar víctimas. Montero critica que el PP haya rechazado los votos socialistas para la moción de censura y haya optado por pactar la operación con Vox.

María Jesús Montero ha olido sangre con el caso de las presuntas agresiones sexuales del alcalde de Algeciras y no está dispuesta a que "el PP pretenda pasar un tupido velo".

Antes bien, la secretaria general del PSOE andaluz apunta en todas las direcciones y a todos los niveles: desde el PP local y provincial hasta el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y el líder nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo.

"Hasta en la calle Génova, incluso a la propia Ayuso, llegaron las denuncias, mientras Moreno Bonilla defendía la honestidad del alcalde", ha señalado este martes en rueda de prensa en el Parlamento.

Landaluce, suspendido de militancia en el PP en diciembre de 2025, anunció este lunes su dimisión después de que el PP pactara con Vox una moción de censura para sacarlo de la Alcaldía tras contrastar con dos presuntas víctimas sendos casos de agresión.

Pero, aunque los 'populares' defienden su rápida actuación, Montero ve una "lamentable farsa urdida para seguir tapándole" en la salida forzada del alcalde.

"No cierra las preguntas del PSOE y los algecireños: ¿por qué Moreno Bonilla y Feijóo no actuaron cuando conocieron estas denuncias, por qué no tomaron medidas y alejarlo de la vida pública?", ha señalado.

Cabe recordar que en enero, el PSOE presentó una denuncia contra Landaluce, que fue archivada este verano por el Tribunal Supremo. El PP alega que las nuevas denuncias, conocidas de primera mano por la dirección provincial, son las que han motivado que deje de sostener al alcalde con sus concejales.

¿Un "cierre en falso"?

Montero se pregunta si los 'populares' aplicaron el "protocolo antiacoso sexual" y si se "utilizó dinero público o puestos de trabajo para silenciar a las mujeres agredidas por Landaluce".

El PSOE-A no quiere que el PP "cierre en falso" este asunto y reclama una comisión de investigación en el Ayuntamiento de la localidad gaditana.

"Son testimonios estremecedores, Landaluce presuntamente lleva años acosando a mujeres desde su despacho de la alcaldía, mientras el resto del PP lo sabía y lo encubría", ha insistido Montero.

Según la líder socialista, el PP "metió en un cajón las denuncias" y se dedicó a "blanquear al alcalde machista".

Ahora, con la moción de censura fijada para el día 28, pero que no será necesaria toda vez que Landaluce abandonará la Alcaldía este domingo, Montero afea al PP pactar con Vox en dicha moción.

Ha recordado que su partido ofreció sus concejales para dicha maniobra, pero que "el PP ha elegido de socio indiscutible a Vox, van a ir de la mano hasta el punto de ser ya indistinguibles".