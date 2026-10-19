El presidente del PP de Andalucía, Juanma Moreno, durante su intervención en la reunión del Comité Ejecutivo Autonómico.jpg Europa Press

El PP repetiría victoria en Andalucía, con Vox al alza tras el pacto y el PSOE en caída libre, según el 'CIS andaluz'

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LO ESENCIAL Las claves El PP volvería a ganar las elecciones autonómicas en Andalucía con un 41,5% de los votos y entre 52 y 53 escaños, manteniendo su mayoría. Vox se consolida como tercera fuerza al crecer hasta el 16,1% en estimación de voto, alcanzando entre 16 y 20 diputados. El PSOE andaluz sufre un fuerte retroceso hasta su mínimo histórico con el 18,9% de los sufragios, perdiendo entre dos y cinco escaños. Adelante Andalucía mejora sus resultados subiendo al 12,5% de los votos (9-10 escaños), mientras Por Andalucía mantendría entre 4 y 5 diputados.

El primer Barómetro de la Fundación Centro de Estudios Andaluces (Centra) tras las elecciones del 17-M refleja una victoria del PP en términos semejantes a los de las elecciones autonómicas.

De repetirse hoy los comicios, Juanma Moreno cosecharía el 41,5% de los votos, lo que supone entre 52 y 53 escaños. Actualmente, los 'populares' tienen 53 asientos en el Parlamento.

El PP andaluz no se vería penalizado por el pacto de Gobierno con Vox, que sí beneficiaría en mayor medida a los de Abascal. Vox crece en estimación de voto y sería tercera fuerza con el 16,1% de los sufragios.

De este modo, Vox lograría en proyección entre 16 y 20 escaños, más de los quince actuales obtenidos en la cita electoral de mayo.

Por su parte, el PSOE andaluz, que se mantiene como segunda fuerza, experimenta la mayor caída, según los datos recogidos por el Barómetro.

Los de María Jesús Montero se quedan con el 18,9% de los votos y bajan desde los actuales 28 escaños a una horquilla de entre 23 y 26 diputados, hasta cinco diputados menos en el peor escenario.

La caída de los socialistas, que afrontaría un nuevo mínimo histórico, parece vinculada al auge de Adelante Andalucía, que mejoraría sus resultados respecto a las últimas elecciones.

La formación fundada por Teresa Rodríguez sería cuarta fuerza con el 12,5% de los votos, 2,9 puntos más que el 17-M. Ascendería hasta los 9 o 10 diputados, uno o dos más que en la actualidad.

Un 'test' antes del 29-N

Finalmente, el sondeo asigna a Por Andalucía, coalición liderada por el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, entre cuatro y cinco diputados, cuando ahora tiene cinco en el Parlamento autonómico.

El Barómetro ha sido realizado entre los pasados días 11 y 25 de septiembre, con una muestra de 3.600 personas residentes en Andalucía mayores de edad.

Este primer Centra tras las andaluzas permite testar la salud electoral del pacto de Gobierno en Andalucía y sondear la opinión de los andaluces de cara a las elecciones generales del 29-N.