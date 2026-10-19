El alcalde de Algeciras dimite tras las denuncias por acoso y deja el cargo tres días antes de la moción de censura

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LO ESENCIAL Las claves José Ignacio Landaluce, alcalde de Algeciras, dimitirá este domingo 25 de octubre. Su dimisión se produce tres días antes de la moción de censura acordada por PP y Vox. Landaluce defiende su inocencia ante las denuncias por presuntas agresiones sexuales y afirma que se trata de un montaje. El regidor está citado a declarar el próximo 23 de octubre en el juzgado de Violencia sobre la Mujer.

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha anunciado que dejará el cargo este domingo 25 de octubre, tres días antes de la moción de censura acordada por PP y Vox para desalojarle del poder.

En un vídeo en sus redes sociales, Landaluce ha lamentado que dicha moción le "obliga" a presentar su dimisión como alcalde, reiterando que los hechos que se le atribuyen, en relación con presuntas agresiones sexuales a dos militantes del PP, son "falsos".

Precisamente, Landaluce está llamado a declarar por estos hechos el día 23 en el juzgado de Violencia sobre la Mujer de la localidad gaditana.

"Frente a un gran montaje con injustos ataques, frente a un gran montaje, yo me defenderé ante la justicia, lucharé por mostrar mi inocencia y espero que puedan tener sus responsabilidades los que han hecho todo este montaje", ha aseverado.