El soberanismo andaluz mira al Congreso: el partido de Teresa Rodríguez aspira a 3 escaños fuera del Frente Amplio

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LO ESENCIAL Las claves Adelante Andalucía se desmarca del Frente Amplio y se presentará en solitario con papeleta propia en las ocho provincias andaluzas. El partido fundado por Teresa Rodríguez prevé obtener entre 1 y 3 escaños en el Congreso, concentrando sus opciones en Cádiz, Sevilla y Málaga. La formación busca recuperar el voto andalucista de izquierdas y reenganchar al electorado desencantado, con candidaturas integradas por perfiles sin trayectoria institucional.

Cada vez que se acercan las elecciones comienza el baile de alianzas precarias, escisiones e imposibles confluencias. Incluso dentro de la propia izquierda ironizan con la incapacidad de este espacio para articular una propuesta reconocible.

Este 2026, a menos de mes y medio del 29-N, tampoco se ha librado de lo que Gabriel Rufián, parte implicada, ha llamado "culebrón nefasto" y "espectáculo dantesco".

Mientras se tejían y destejían acuerdos entre el Frente Amplio, Podemos, ERC, etc, un partido en Andalucía decidió desmarcarse del "lío" y adelantarlos por la izquierda con una propuesta propia y el soberanismo andaluz por seña.

Adelante Andalucía, el partido fundado por Teresa Rodríguez, ya fue en mayo la revelación de las elecciones autonómicas: logró 8 escaños y se situó como tercera fuerza en voto en las provincias de Sevilla y Cádiz.

Desde antes de que Sánchez convocara elecciones avisaron de que irían por libre al Congreso de los Diputados. Ahora, pese a las llamadas de atención de Izquierda Unida y otros grupos, se reivindican con papeleta propia en las ocho provincias andaluzas.

Adelante cree que la unión de todas las izquierdas a la izquierda del PSOE no es necesaria ni sirve para "frenar a la derecha". De hecho, el 'espectáculo' de esa izquierda aún sin candidato en Frente Amplio y en guerra con Podemos, le beneficiaría electoralmente.

Sus proyecciones iniciales van de 1 a 3 escaños en el Congreso, según se desprende de las encuestas de las últimas semanas y de las extrapolaciones de los comicios andaluces, aplicando la Ley D'Hont.

Cádiz, cuna de la formación, y Sevilla, donde sorprendió en las andaluzas en numerosos barrios de la capital, son sus principales caladeros. Allí puede hacerle daño colateralmente a las expectativas del PSOE.

Málaga es otra provincia donde Adelante concentra sus esfuerzos para arañar esos votos que le permitan llevar a Madrid su mensaje soberanista, andalucista y anticapitalista.

Los años 'dulces' del PA

Hace más de 25 años que no hay representación en el Congreso de un partido con implantación exclusiva en Andalucía y de corte regionalista.

El ya extinto Partido Andalucista, de Alejandro Rojas-Marcos, llegó a tener siete diputados en la Cámara Baja en 1979 y en 2000 tuvo un asiento por última vez.

Asegura José Ignacio García, portavoz de la formación, que no quiere "quitarle ningún voto" a Izquierda Unida, a Podemos o a los partidos del Frente Amplio, sino movilizar un voto andalucista y restarle sufragios a Vox.

Lo dijo en el prime time de La Sexta, en el programa de Marc Giró, donde remarcó el mensaje con el que aspiran a seducir al electorado andaluz: una izquierda "alegre", menos 'regañona', cercana al trabajador, "no nacionalista sino andalucista".

García se desmarca del insulto a los trabajadores que votan a la derecha, los "fachapobres", y defiende que Adelante es el verdadero "voto útil" a la izquierda del PSOE "frente al lío" del Frente Amplio.

El partido busca que cale la idea de que son 'nuevos' en política, a pesar de que en su origen están como escisión de Podemos y vienen de una larga estirpe de movimientos anticapitalistas.

Teresa Rodríguez, secretaria general de Podemos Andalucía y diputada por dicha marca entre 2015 y 2020, registró en 2019 Adelante Andalucía cuando comenzaron sus desavenencias con Irene Montero y Pablo Iglesias

El partido se constituyó finalmente en 2021 y sacó dos escaños en el Parlamento andaluz en 2022. Ha sido ahora, con Teresa Rodríguez ya fuera de la política, cuando Adelante ha 'explotado' en el voto.

La estrategia del "aire fresco"

Para asentar la imagen de 'pureza', han elegido ocho cabezas de lista -siete mujeres y un hombre- a las respectivas provincias sin trayectoria institucional ninguna.

Son profesores, estudiantes, guías culturales, biólogos, abogados... "Se necesitan caras nuevas y salir de los de siempre", ha dicho José Ignacio García. Sus mantras son "ilusión" y "aire fresco".

Ese tono desenfadado y el buen manejo de la autoparodia —incluso con el candidato a las andaluzas, bautizado como "el gafa"— es uno de sus instrumentos para atraer el voto joven y desencantado con las otras izquierdas, también para 'pescar' en el PSOE.

Su gran reto, más allá de consolidar y ampliar su base de votantes, es reenganchar a trabajadores y gente 'de barrio' que estos años han ido abandonando el espacio e incluso han saltado a Vox.