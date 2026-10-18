Muere un hombre de 30 años al sufrir un accidente de moto en Arquillos (Jaén)

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LO ESENCIAL Las claves Un hombre de 30 años pierde la vida tras sufrir un accidente de moto en Arquillos (Jaén). El siniestro tuvo lugar de madrugada, alrededor de las 4:26 horas, en el Camino de las Pedralejas. Un amigo de la víctima fue quien dio la voz de alarma al centro de coordinación de emergencias 112. Los servicios sanitarios no pudieron salvarle la vida tras realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar.

Un hombre de 30 años de edad ha muerto en accidente de moto la madrugada de este domingo en la localidad jiennense de Arquillos, según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta, en un comunicado.

El siniestro mortal se ha producido en el Camino de las Pedralejas sobre las 4:26 horas, cuando un amigo de la víctima ha alertado al centro de coordinación del suceso en el paraje Porrosillo.

Al lugar han acudido para asistir al afectado efectivos de Guardia Civil, Policía Local y los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud, quienes han certificado la defunción tras practicarle sin éxito las maniobras de reanimación cardiopulmonar.