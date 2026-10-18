La Junta envía mensaje ES-Alert a 50 municipios de Almería: posible alerta roja por lluvias esta madrugada

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LO ESENCIAL Las claves La Junta de Andalucía ha enviado una alerta ES-Alert a los vecinos de 50 municipios de Almería ante la previsión de lluvias muy intensas durante la madrugada del domingo al lunes. La Aemet mantiene activo el aviso naranja en las comarcas de Poniente, Levante almeriense y Almería capital, aunque la Junta advierte de que podría elevarse a nivel rojo. Se prevén acumulaciones de hasta 50 litros por metro cuadrado en una hora y 100 litros en doce horas en las zonas con aviso naranja. La Agencia de Emergencias de Andalucía pide extremar la precaución, evitar desplazamientos innecesarios y alejarse de ramblas, cauces e itinerarios inundables.

La Junta de Andalucía ha enviado un mensaje ES-Alert a los vecinos de 50 municipios de la provincia de Almería ante las precipitaciones que podrían producirse durante esta próxima madrugada.

Actualmente, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiene activo un aviso naranja en Poniente, Almería capital y Levante almeriense. Desde la Junta de Andalucía sostienen que cabe la posibilidad de que se eleve a rojo este aviso.

En un mensaje difundido a través de su perfil en 'X', ha señalado que desde el Gobierno andaluz se anticipan "ante el riesgo de lluvias muy intensas" durante la madrugada de este domingo en Almería.

"Mandamos un mensaje ES-Alert a la población de Poniente, Almería Capital y Levante almeriense", ha concretado el vicepresidente primero de la Junta, al tiempo de precisar que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene el aviso naranja, con posibilidad de que evolucione a aviso rojo durante la noche.

En este sentido, el titular de Emergencias ha insistido en que quieren que la población "esté informada y preparada" ante las fuertes precipitaciones previstas durante la noche de este domingo, 18 de octubre.

El aviso naranja estará activado en las comarcas de Poniente y Almería capital y en el levante almeriense, donde se estima que se podrá alcanzar una precipitación acumulada en ambos casos de 50 litros por metro cuadrado en una hora y cien litros en doce horas entre las 21,00 horas del domingo y las 6,00 horas del lunes.

En cambio, en las zonas almerienses de Nacimiento y Campo de Tabernas y en el Valle del Almanzora y Los Vélez el aviso se indica desde las 16,00 hasta las 22,00 horas, con una precipitación estimada acumulada de 20 litros por metro cuadrado en una hora.

La Agencia de Emergencias de Andalucía pide a la población que extreme la precaución, evite cualquier desplazamiento que no sea imprescindible y siga las instrucciones del 112 y de los servicios operativos.

Nunca se deben cruzar calles, carreteras, ramblas, arroyos o cauces anegados aunque aparentemente lleven poca agua. Tampoco se debe permanecer ni estacionar vehículos en zonas inundables o próximas a cauces, incluso cuando estén secos, ante el riesgo de crecidas repentinas.

Si el agua comienza a entrar en una vivienda, hay que subir a las plantas superiores y evitar sótanos, garajes y zonas bajas. En caso de inundación en el exterior, se debe buscar una zona elevada y alejarse de las corrientes de agua.

Antes de realizar un desplazamiento imprescindible, hay que consultar el estado de las carreteras, reducir la velocidad, aumentar la distancia de seguridad y atender siempre las indicaciones de los agentes.