Granada vuelve a temblar: registran dos terremotos de magnitud 2,8 y 1,9 en Cájar y Vegas del Genil

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LO ESENCIAL Las claves El Instituto Geográfico Nacional registra dos seísmos en la provincia de Granada durante la mañana del domingo. El primer terremoto ocurrió en Vegas del Genil a las 8:38 horas con una magnitud de 1,9 grados Richter. El segundo seísmo se produjo en Cájar a las 8:41 horas alcanzando una magnitud de 2,8 grados Richter. Los temblores han sido percibidos en más de una docena de municipios granadinos, incluyendo la capital.

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado dos terremotos en la mañana de este domingo en la provincia de Granada. Ambos seísmos con epicentro en Vegas del Genil y Cájar se han sentido en una docena municipios de la provincia, incluido Granada capital.

Según datos de la página web del IGN consultados, el primero de ellos ha tenido lugar a las 8.38 horas en Vegas del Genil con una magnitud de 1,9 grados en la escala Richter.

Minutos más tarde, a las 8.41 horas se ha registrado un seísmo en Cájar con una intensidad de 2,8 grados en la escala Richter.