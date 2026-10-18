Imagen de archivo del parque de bomberos de Guadix. FB BOMBEROS DE GUADIX

Una explosión en una vivienda cueva de Granada moviliza a los bomberos tras una posible fuga de gas

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LO ESENCIAL Las claves Una explosión se ha producido en una casa-cueva en Benalúa (Granada) tras una acumulación de gas e ignición del calentador. El Servicio de Emergencias 112 Andalucía recibió el aviso sobre las 9:00 horas en la calle Miguel Hernández. Efectivos de Bomberos, Guardia Civil y Policía Local se desplazaron al lugar de la detonación. No se han registrado daños personales, aunque sí se produjeron daños materiales en la vivienda y en un vehículo.

Los bomberos de la Diputación Provincial de Granada han intervenido este domingo en una explosión en el interior de una casa-cueva en el municipio de Benalúa (Granada), presuntamente provocada por una acumulación de gas y su posible ignición al activarse el calentador de agua.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía a Europa Press, el aviso se ha registrado sobre las 9.00 horas de esta mañana en el que indicaba que la explosión se había producido en una vivienda ubicada en la calle Miguel Hernández.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos, Guardia Civil y Policía Local, quienes han indicado que no se han registrado daños personales, aunque sí daños materiales tanto en la casa-cueva como en el vehículo del propietario.