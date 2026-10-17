Juanma Moreno afea los métodos de "mafia calabresa" de Sánchez: "Ha conseguido que vivamos cosas anormales"

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LO ESENCIAL Las claves Juanma Moreno critica a Pedro Sánchez por hacer que en España se asuman situaciones completamente anormales y antidemocráticas. El presidente andaluz acusa al PSOE de crear una organización criminal para entorpecer investigaciones judiciales a su entorno, comparándolo con la mafia calabresa. Moreno denuncia la colonización de instituciones públicas y la ausencia de presupuestos aprobados durante la presente legislatura. Hace un llamamiento a los votantes socialistas desencantados para respaldar el proyecto de Alberto Núñez Feijóo cara a las elecciones del 29-N.

"Sánchez ha conseguido que en España vivamos y asumamos cosas que son completamente anormales", opina Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía.

Ese es el gran 'mérito' del presidente del Gobierno de España en sus ocho años en Moncloa; un legado que empezó a labrarse antes incluso de tocar poder: "Desde el primer momento ya había una trama de corrupción en el gobierno del Partido Socialista, con Ábalos y Koldo".

El también presidente del PP andaluz ha sido muy duro en su valoración de la etapa Sánchez en un encuentro en Sevilla con las Nuevas Generaciones del PP.

Sánchez, ha relatado Moreno, "ha hecho cosas que jamás habíamos visto en democracia", como "colonizar" todas las instituciones y empresas públicas, como el CIS, para "beneficio propio".

No solo eso sino que en este tiempo "el PSOE fraguó una organización paralela, criminal, para entorpecer e incluso eliminar cualquier obstáculo o persona que pudiera incurrir en la investigación a su hermano, esposa o entorno".

"Para ello se contacta con una de las mafias del narcotráfico de Badajoz para eliminar a una jueza que estaba investigando al hermano. Eso es de mafia calabresa de los años 70", ha dicho el presidente andaluz.

En el capítulo de "cosas históricas pero no en positivo" logradas por Sánchez se encuentra también no haber presentado "un solo presupuesto en esta legislatura" y quedarse solo en Europa.

"Progreso frente a deterioro"

Moreno ha apelado a los votantes socialistas "que me dicen que no les gusta Sánchez" a sumarse a la apuesta del "progreso frente al deterioro" que representa Alberto Núñez Feijóo en las elecciones del 29-N.

"No podemos aguantar más este cesarismo que ha impulsado Sánchez y ha convertido su partido en un apéndice", ha añadido.

Moreno cree que el cinismo del PSOE ha llegado a "un punto insoportable" con casos como el de Montse Mínguez, la portavoz socialista recientemente dimitida.

El malagueño apuesta por "recuperar la decencia, la honestidad y la calidad democrática" y ve a los jóvenes como "punta de lanza" para sentar en la Moncloa a Feijóo.