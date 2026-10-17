Detención de uno de los dos presuntos implicados en la muerte de un hombre en el barrio almeriense de Pescadería. Policía Nacional

Detienen a uno de los dos presuntos implicados en el homicidio de un hombre en el barrio de Pescadería (Almería)

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves La Policía Nacional ha detenido a uno de los sospechosos del homicidio ocurrido el pasado viernes en el barrio de Pescadería, Almería. Los investigadores estrechan el cerco sobre el segundo implicado en el crimen. La víctima falleció tras recibir un disparo en el cuello, en un suceso que las primeras pesquisas vinculan con el tráfico de drogas. El caso se encuentra bajo secreto de sumario a la espera de los resultados de la autopsia.

Uno de los autores del homicidio acaecido durante la mañana del pasado viernes 16 de octubre en el barrio almeriense de Pescadería ha sido detenido por la Policía Nacional unas horas después del suceso.

Al mismo tiempo los investigadores estrechan el cerco sobre el otro sospechoso, tal y como ha precisado el Cuerpo en un mensaje difundido a los medios.

Asimismo, según apuntan las primeras pesquisas, la muerte, producida por el impacto de la bala de un arma de fuego en el cuello de la víctima, estaría relacionada con el tráfico de drogas en la zona.

En contexto, fuentes policiales señalaron el pasado viernes que todavía no se ha procedido al levantamiento del cadáver. Además, han precisado que las actuaciones estarán bajo secreto y que habrá que esperar, al menos, a los resultados de la autopsia para determinar la causa de la muerte.

Se dan las circunstancias de que este pasado miércoles se produjo el asesinato a tiros de un trabajador del servicio municipal de limpieza. Los hechos tuvieron lugar durante la madrugada, cuando salía de su puesto de trabajo en el polígono industrial Sector 20 de la capital.