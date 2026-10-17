Calles anegadas, carreteras cortadas y el desbordamiento de una rambla: las consecuencias de las fuertes lluvias en Almería

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LO ESENCIAL Las claves Almería sufre calles anegadas, desbordamiento de ramblas y tres carreteras cortadas debido a un aviso rojo por fuertes lluvias. El servicio de emergencias 112 ha atendido más de 70 avisos, principalmente por personas atrapadas en vehículos en El Ejido. Se activó la fase de emergencia del Plan de Inundaciones y la Agencia de Emergencias envió alertas ES-Alert a móviles de 40 municipios.

La jornada del sábado en Almería ha estado protagonizada por un aviso rojo, fuertes precipitaciones, dos mensajes Es-Alert, calles anegadas, carreteras cortadas y el desbordamiento de una rambla.

Además, la Junta de Andalucía ha elevado a fase de emergencia, situación operativa 1, el Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía en la provincia y el Ayuntamiento de El Ejido ha activado el Plan de Emergencias Municipal.

En cuanto a los acumulados, destaca que en las zonas de la Sierra de Gádor y Ohanes, donde han llegado los dos mensajes de Es-Alert, han caído 28,9 y 26 litros por metro cuadrado.

Cabe señalar que en Níjar, otro municipio almeriense, pero en el que no ha sonado la alerta, han registrado este sábado unos 41 litros por metro cuadrado.

ES-Alert a 40 municipios

La Agencia de Emergencias de Andalucía ha enviado un mensaje ES-Alert a los teléfonos móviles localizados en los 40 municipios que integran la zona meteorológica de Poniente y Almería capital.

El mensaje se ha remitido a Adra, Alboloduy, Alcolea, Alhabia, Alhama de Almería, Alicún, Almería, Almócita, Alsodux, Bayárcal, Beires, Benahadux, Bentarique, Berja, Canjáyar, Dalías, Enix, Felix, Fondón, Gádor, Huécija, Huércal de Almería, Íllar, Instinción, Láujar de Andarax, Ohanes, Padules, Paterna del Río, Pechina, Rágol, Rioja, Roquetas de Mar, Santa Cruz de Marchena, Santa Fe de Mondújar, Terque, Viator, Vícar, El Ejido, La Mojonera y Balanegra.

Incidencias gestionadas por el 112

Desde aproximadamente las 14:00 horas, el teléfono 112 ha recibido más de 70 avisos relacionados con las precipitaciones en El Ejido. La mayoría se refiere a personas bloqueadas en el interior de vehículos por la acumulación de agua en las carreteras próximas, así como a calles y vías anegadas.

También se ha producido el desbordamiento de una rambla en Pulpí. La Policía Local ha informado a las 14:10 horas del corte de la avenida Puerta del Litoral, una vía municipal próxima a la costa. Del mismo modo se han registrado incidencias en Roquetas de Mar, Vícar, Viator y Huércal de Almería.

Los servicios de emergencia permanecen desplegados y coordinados para atender las incidencias y adoptar nuevas medidas si la evolución de la situación lo requiere.

Según la información actualizada por la Dirección General de Tráfico a las 16:15 horas, las lluvias mantienen tres puntos cerrados a la circulación en Andalucía, todos ellos en la provincia de Almería.

Permanecen cortadas en ambos sentidos las salidas de la A-7 situadas en los puntos kilométricos 814 y 818, a la altura de Santa María del Águila, así como el Ramal 2 entre los kilómetros 1 y 1,2, en San Juan de los Terreros, en dirección a Calarreona por la carretera de la costa antigua y la A-332.