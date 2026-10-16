El alcalde de Algeciras, citado a declarar por agresión sexual el 23 de octubre, cinco días antes de la moción de censura

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LO ESENCIAL Las claves El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha sido citado a declarar como imputado por agresión sexual el próximo 23 de octubre tras las denuncias de dos mujeres. Las denunciantes relatan episodios de acorralamiento y tocamientos en el despacho del regidor y en su centro médico. El PP ha pactado una moción de censura con Vox para desplazar a Landaluce de la alcaldía, cuya votación se celebrará el 28 de octubre. El regidor defiende su inocencia, acusa al PSOE de estar detrás de las acusaciones y no descarta presentarse a las próximas elecciones con marca propia.

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, está citado a declarar como imputado el próximo 23 de octubre en el juzgado de Violencia sobre la Mujer de la localidad gaditana, según avanza Europa Sur.

El todavía regidor, que enfrenta una moción de censura fijada para el día 28, declarará tras dos denuncias interpuestas por sendas mujeres, una de ellas militante de Nuevas Generaciones del PP.

Las presuntas víctimas relatan episodios de acorralamiento y tocamientos en el centro médico de Landaluce y en dependencias del Consistorio algecireño.

En el último caso, del 10 de julio de este año, la denunciante mantiene que durante un encuentro en su despacho por motivos laborales, el alcalde, después de interesarse por unas manchas en los senos, efectuó tocamientos.

Estas denuncias precipitaron la decisión del PP de Cádiz de dejar de sostenerlo en el gobierno local con sus concejales. El martes, doce de los quince ediles se retiraron de la corporación, pero tres siguieron al lado del alcalde.

Ante la negativa de Landaluce a dimitir, el PP acordó con cuatro concejales de Vox firmar una moción de censura y colocar en su lugar al hasta entonces primer teniente de alcalde, Jacinto Muñoz.

Precisamente, Muñoz y la segunda teniente de alcalde, Patricia Bueno, están llamados a declarar como testigos en la vista del 23 de octubre.

Por su parte, el pleno para la moción quedó fijado, según los plazos normativos, para el día 28. Mientras, el PP ha abierto expediente a los tres concejales 'rebeldes'.

Dudas sobre su futuro

El alcalde mantenía este jueves en una entrevista en TVE que el PSOE está "detrás" de las denuncias y lamentó que el que fuera su partido hasta diciembre de 2025, fecha en que se suspendió cautelarmente su militancia, no le haya dado "la presunción de inocencia".

Landaluce afirma que cuenta con el "cariño" de los vecinos de Algeciras y no descarta presentarse a las elecciones municipales con marca propia: "Vamos a ver qué pasa dentro de unos meses".

Nacido en Logroño y médico de profesión, gobierna la ciudad del Campo de Gibraltar desde 2011, con tres mayorías absolutas. Ha sido diputado del Congreso de los Diputados por Cádiz y Senador.