El alcalde de Algeciras se enroca con 3 concejales para no dimitir y pone en riesgo la mayoría del PP en la Diputación de Cádiz

La resistencia de Landaluce a dejar el cargo y su intención de presentarse por libre en 2027 amenazan con restar votos clave al PP en la provincia y poner en riesgo su mayoría en la Diputación de Cádiz.

Doce de los quince ediles del PP renunciaron a sus delegaciones para exigir su dimisión, mientras que el PP rompió filas con el regidor y el PSOE ofreció sus votos para una moción de censura.

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, se atrincheró junto a tres concejales y rechazó dimitir tras enfrentar dos denuncias por presunta agresión sexual.

En medio de un ciclo virtuoso en Andalucía, el PP se ha topado con un grano de dimensiones considerables que compromete las municipales de mayo de 2027 y el sueño de hacer 'pleno' en las ocho provincias.

El caso de presunta agresión sexual por parte del alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, podría dar al traste con la victoria en votos del PP en Cádiz y complicarle la Diputación, donde empata a escaños con el PSOE.

Todo depende no solo de si Landaluce renuncia a la Alcaldía, como pretenden los 'populares', sino de si desiste además de su idea de presentarse por libre a los comicios.

Alcalde desde 2011 del segundo municipio más poblado de Cádiz y con tres mayorías absolutas, Landaluce enfrenta dos denuncias por agresión sexual, una de una militante de Nuevas Generaciones del PP.

Este último episodio, del 10 de julio, se habría producido en el Ayuntamiento. Según publicó El Mundo, la mujer acudió por motivos laborales y Landaluce, médico de profesión, se interesó por unos lunares que tenía en el pecho y habría realizado tocamientos con esa excusa.

En 2025 ya habían aparecido testimonios de "comportamientos inapropiados" y "tocamientos", que motivaron la suspensión cautelar de su militancia del PP. Pero la denuncia presentada por el PSOE al hilo de estos casos se archivó por parte del Tribunal Supremo.

Ahora, con las nuevas sospechas, el PP ha decidido cortar toda relación con Landaluce y dejar de sostenerlo en el Ayuntamiento.

"Hemos elegido creerlas", dijo el presidente del PP de Cádiz, Bruno García, tras reunirse con las presuntas víctimas, que denuncian agresiones también en la consulta médica de Landaluce.

El PSOE ofrece sus concejales

La crisis de legitimidad ha abierto una brecha en la corporación local. Doce de los quince concejales del PP que sostienen el gobierno han firmado una carta para pedirle que abandone el cargo y este martes renunciaron a sus delegaciones.

Pero tres ediles 'populares' rebeldes permanecen al lado del alcalde, ediles a los que se les abrirá expediente. Así, solo queda la opción de la moción de censura. El PP gaditano no la descarta y el PSOE ya ha puesto a disposición sus siete concejales.

Landaluce, de 67 años, se defiende: niega que hayan llegado denuncias del juzgado, asegura que todo es falso y anuncia que "voy a luchar contra la presión que se está ejerciendo desde mi partido".

"Quieren mi muerte política, mi muerte social y algunos también algo más aún, pero yo voy a demandar en el juzgado y al final lo podré demostrar", mantiene.

En 2023, Landaluce, con el PP, obtuvo 22.873 votos en Algeciras, un 53,14% de los sufragios. Se trata de una 'bolsa' nada desdeñable, que quedaría en disputa si el alcalde decide lanzarse a la aventura por libre.

Según ha sabido EL ESPAÑOL, el grupo municipal del PP de Algeciras encargó en julio una encuesta a Gad3, realizada en septiembre, con preguntas sobre la intención de voto. Entre ellas en caso de que Landaluce se presentara con una marca propia. Una encuesta cuyos resultados no han sido publicados.

Este médico de profesión y militante desde los tiempos de Alianza Popular (se inscribió en 1984), tiene gran predicamento en su tierra y conserva su asiento en el Senado por Cádiz. De presentarse, podría dañar las opciones del que fue su partido hasta 2025.

El PP ganó en número de votos en 2023 en la provincia: 179.521 frente a 164.903 del PSOE. Solo 15.000 votos de diferencia.

En la Diputación, ambas formaciones quedaron empatadas a 14 escaños. El PP gobierna desde entonces la administración provincial con el apoyo de otro partido 'outsider': La Línea 100x100, de Juan Franco, alcalde de este municipio también del Campo de Gibraltar.

Una provincia en disputa

Con estas cifras ajustadas, si Landaluce optara por su apuesta personalista, la primacía del PP se tambalearía en Cádiz.

No obstante, Cádiz es a día de hoy una de las provincias en las que más difícil resulta aventurarse en los pronósticos, ya que también por la izquierda hay agitación.

Junto con Sevilla, en Cádiz es donde más se sintió el auge del partido 'revelación' Adelante Andalucía en las pasadas elecciones andaluzas. En la capital se situó como segunda fuerza.

De este modo, el PSOE podría dejarse votos en favor de Adelante y no rentabilizar del todo la crisis en Algeciras para el PP.

Por lo pronto, los 'populares' esperan apagar cuanto antes este fuego y ponerse a trabajar para el escenario que se pueda abrir en un municipio clave.