Vuelca un camión con granadas de mortero y pierde parte de la carga en la A-4002: activan la fase de preemergencia

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LO ESENCIAL Las claves Un camión que transportaba granadas de mortero entre instalaciones de la Fábrica de Municiones de Granada ha volcados en el kilómetro 4 de la A-4002, perdiendo parte de su carga. La Junta de Andalucía ha activado a las 15:07 horas la fase de preemergencia (situación operativa 0) del Plan de Emergencia ante el Riesgo de Accidentes en el Transporte de Mercancías Peligrosas. La carretera A-4002 permanece completamente cortada mientras intervienen la Guardia Civil, Bomberos, Policía Nacional y el Grupo de Desactivación de Explosivos. La Fábrica de Municiones de Granada ha abierto una investigación para analizar y determinar las causas del accidente.

El vuelco de un camión en la A-4002 a la altura de Granada capital, que ha perdido parte de la carga, ha obligado a la Junta de Andalucía a activar la fase de preemergencia del Plan de Emergencia ante el Riesgo de Accidentes en el Transporte de Mercancías Peligrosas.

El vehículo transportaba granadas de mortero estaba circulando sobre las 14.00 horas a la altura del kilómetro 4 en Granada capital cuando se ha producido el siniestro, según ha informado el Servicio de Emergencias 112.

Al parecer el camión estaba realizando un transporte entre dos instalaciones de la compañía, según han informado fuentes de la Fábrica de Municiones de Granada consultadas por Europa Press.

Además, detallan que se ha abierto una investigación a raíz del siniestro y que se están tomando fotografías del mismo para realizar un análisis de las causas del vuelco del vehículo.

Activación del Plan de Emergencia

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha activado a las 15:07 horas la fase de preemergencia, situación operativa 0, del Plan de Emergencia ante el Riesgo de Accidentes en el Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera y Ferrocarril.

El objeto fundamental del plan de emergencia es el establecimiento de la estructura organizativa y de los procedimientos de actuación para una adecuada respuesta ante las emergencias por accidentes en la comunidad, asegurando una mejor eficacia y coordinación en la intervención de los medios y recursos disponibles.

El centro coordinador ha alertado a la Guardia Civil y división de Tráfico, activándose también al Grupo de Desactivación de Explosivos, Policía Nacional, Bomberos de Granada, Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA) y Parque de Maquinaria.

En estos momentos, la carretera permanece cortada en su totalidad y los operativos están trabajando para garantizar la seguridad en la zona.

La EMA recomienda evitar la zona del accidente, mantener una distancia de seguridad y seguir en todo momento las indicaciones de los operativos. Ante cualquier emergencia, se debe llamar al 1-1-2, teléfono gratuito disponible las 24 horas.