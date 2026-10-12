El PP de Cádiz exige al alcalde de Algeciras que dimita por nuevas denuncias de agresión sexual

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LO ESENCIAL Las claves El PP de Cádiz exige la dimisión inmediata del alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, tras recibir las denuncias de dos afiliadas por supuesta agresión sexual. El partido ha dado instrucciones a sus concejales para retirar el apoyo al regidor, renunciar a sus funciones en el equipo de gobierno y promover acciones para recuperar la Alcaldía si no dimite. Un total de 12 de los 15 concejales del equipo de gobierno han registrado formalmente en el Ayuntamiento la petición de renuncia del alcalde. El PP alega una total pérdida de confianza basada en los testimonios recibidos, los cuales consideran incompatibles con la responsabilidad y ejemplaridad exigibles a un alcalde.

El PP de Cádiz ha solicitado al alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, que "presente su dimisión de manera inmediata" tras "recibir los testimonios de dos mujeres, afiliadas del PP, que han presentado denuncias" contra él "por supuesta agresión sexual".

En un comunicado, el partido explica además que ha dado "instrucciones" a los concejales del grupo municipal Popular para que "retiren su apoyo al regidor", que ya no milita en el PP y gobierna como independiente, aunque hasta ahora con apoyo de los ediles populares.

Si Landaluce no dimite "el grupo de concejales del Partido Popular promoverá todas las acciones necesarias encaminadas a recuperar el gobierno de la ciudad y así dotar de estabilidad a Algeciras".

El PP de Cádiz explica que las dos denunciantes "han descrito conductas que consideramos impropias de cualquier persona y especialmente incompatibles con la responsabilidad y ejemplaridad exigibles a un alcalde".

El presidente del PP de Cádiz, Bruno García, ha mantenido este lunes por la tarde una reunión con los concejales del PP del Ayuntamiento de Algeciras, a los que ha puesto "al tanto de la situación".

Las instrucciones son retirar el apoyo al alcalde, solicitar su dimisión y renunciar a sus responsabilidades dentro del equipo de gobierno, en el caso de que el regidor se niegue a dimitir". A los ediles que no hayan apoyado la propuesta "se les abrirá un expediente interno".

Petición

En la jornada de este lunes 12 de octubre se ha registrado en el portal del Ayuntamiento la firma de 12 de los 15 concejales que conforman el equipo de gobierno en la que se recoge la petición de que Landaluce renuncie a su cargo como alcalde.

Desde el PP explican que, "durante los últimos meses, ha prestado atención a los procedimientos abiertos, archivados hasta ahora por la Justicia, y las propias demandas en defensa de su honor que ha realizado el regidor algecireño tras las denuncias realizadas por el PSOE".

Ante esas denuncias, Landaluce optó por "defenderse desde su independencia fuera del ámbito del Partido Popular, una marcha que desde el PP también hemos mantenido".

"Pero la situación ha cambiado desde el mismo momento en el que el PP de la provincia de Cádiz ha tenido constancia de dos denuncias materiales expresas relacionadas presuntamente con la conducta de Landaluce en el ámbito municipal", puntualiza el comunicado emitido este lunes.

"Una primera información ha sido transmitida al partido por la propia denunciante, a quien el PP le ha ofrecido su apoyo y asistencia jurídica", mientras que "esta misma semana se ha tenido conocimiento a través de los medios de comunicación de otra denuncia interpuesta contra Landaluce".

El PP de Cádiz indica que "no ha tenido acceso a esta información hasta el día de este lunes, tras lo cual se ha atendido, apoyado y asistido también a esta afiliada".

"Ante esta situación, y con el consentimiento de las propias afectadas, la dirección del PP de Cádiz considera que Landaluce debe abandonar su puesto como alcalde de Algeciras", subraya el comunicado.

El PP aclara que "respeta la presunción de inocencia de Landaluce, si bien quiere manifestar que los testimonios a los que ha tenido acceso en las últimas horas han provocado la pérdida de confianza en el alcalde, que ya no es afiliado del PP".

El PP "reconoce la labor desarrollada por Landaluce al frente del Ayuntamiento en los últimos años, pero la supuesta conducta descrita por las denunciantes es incompatible con seguir manteniendo el apoyo en la Alcaldía de un partido que tiene como objetivo representar y defender a la ciudadanía", concluye el comunicado.