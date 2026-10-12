Detenido un conductor tras atropellar mortalmente a un hombre que hacía deporte en una calle de Córdoba

Efectivos del 061 y de la Policía Local acudieron al lugar del siniestro tras las llamadas de alerta de varios testigos al 112.

La Policía Local ha detenido al conductor del turismo por un delito de imprudencia al volante con resultado de muerte.

El accidente ocurrió sobre las 14:31 horas cuando el vehículo se salió de la vía en dirección al parque de la Asomadilla.

Un hombre ha fallecido en Córdoba tras ser atropellado por un coche mientras hacía deporte en la calle Madres Escolapias.

Un hombre ha muerto tras ser arrollado por un vehículo mientras hacía ejercicio físico sobre las 14:31 horas de este lunes en la calle Madres Escolapias de Córdoba. La Policía Local ha detenido al conductor por imprudencia al volante con resultado de muerte.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía en una nota, varios testigos alertaron de los hechos de este siniestro por la salida de un coche en la calle Madres Escolapias hacia el parque de la Asomadilla.

La entidad perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía ha concretado que al lugar se han desplazado efectivos de Policía Local y el Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud.

Tal y como han advertido fuentes de Policía Local, un hombre, de la que no ha trascendido la identidad hasta el momento, ha fallecido mientras estaba corriendo tras ser atropellado por el vehículo accidentado.

Tras las primeras diligencias practicadas, informaron a Europa Press fuentes de la Policía Local, se ha procedido a detener al conductor.