Un ticket de turno de voto por correo en la oficina de Correos. Europa Press

Un testigo del presunto fraude del voto por correo en Sevilla, ante la jueza: "No he votado nunca y esa firma no es mía"

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LO ESENCIAL Las claves Un testigo en la causa por presunto fraude electoral en Albaida del Aljarafe (Sevilla) declaró ante la jueza que no votó en las municipales de 2019 y que la firma que aparece en su solicitud de voto por correo es falsa. El caso, investigado desde hace siete años tras ser denunciado por Izquierda Unida al quintuplicarse el voto por correo en el municipio, cuenta con indicios de la Fiscalía sobre una trama de compra de votos. Entre los investigados figuran el actual alcalde socialista, José Antonio Gelo López, y la exdiputada del PSOE Soledad Cabezón, citada a declarar recientemente por el Juzgado de Instrucción de Sanlúcar la Mayor.

Un testigo de la causa que se sigue por presunto fraude electoral en la localidad sevillana de Albaida del Aljarafe aseguró ante la jueza que no votó en 2019, pese a aparecer su firma en la solicitud del certificado de voto por correo.

El testimonio, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, se enmarca dentro de la causa que lleva siete años investigándose para esclarecer un presunto fraude en las elecciones municipales de mayo de 2019 en el citado municipio sevillano.

En su declaración de abril de 2024 en el juzgado de Primera Instancia Nº3 de Sanlúcar la Mayor, este testigo negó haber votado en esos comicios y aseguró que "yo no he votado casi nunca", a lo que añadió: "Una vez habré votado en mi vida, y en Triana", no en Albaida.

A pesar de no acudir a las urnas ni solicitar el voto por correo, su nombre y firma aparecen en un certificado de solicitud de voto por correo. "Esa firma no es mía, ni la letra", aseguró en su declaración.

El testigo dijo desconocer de dónde había salido dicho certificado y mantuvo que nadie se puso en contacto con él para pedirle el voto. Asimismo, confirmó que su mujer estaba en la misma situación: aunque "no vota tampoco", aparece en la solicitud.

Esta circunstancia recuerda al relato que expuso recientemente en su cuenta de X un funcionario de Correos con más de 25 años de experiencia. En varios mensaje aseguraba que aunque "el voto por correo es seguro, el fraude es posible igualmente".

Este consistiría en "cruzar los datos de los abstencionistas históricos y, desde Correos, generar votos por correo a su nombre". "A menor porcentaje de voto por correo, más dificultad para introducir votos fraudulentos", añadió.

En el citado municipio de unos 3.200 habitantes, se conocen la mayoría entre sí, incluso llegando a saber si votan o no en cada cita con las urnas que se producen.

El caso de Albaida del Aljarafe, donde gobierna el socialista José Antonio Gelo López desde 2011, ahora investigado, fue denunciado originalmente por Izquierda Unida tras comprobar que el voto por correo se había quintuplicado en la localidad en 2019.

Recientemente, el Juzgado de Instrucción de Sanlúcar La Mayor ha citado a declarar como investigada a Soledad Cabezón, una exdiputada del PSOE en el Congreso, exparlamentaria europea y alcaldesa de la localidad desde 2003 a 2011.

En la última semana, figuras destacadas como Isabel Díaz Ayuso han pedido a los ciudadanos que eviten esta modalidad en la medida de lo posible.

En el caso de Albaida del Aljarafe, la Fiscalía ha señalado indicios de "una trama de compra de votos por correo que afectaría a varios vecinos de la localidad".

En aquellas elecciones de 2019, el PSOE sacó mayoría absoluta en el municipio sevillano, logrando 6 de los 11 concejales disponibles.

A las dudas sobre el voto por correo se suma la nacionalización de supuestos descendientes de exiliados por el franquismo promovida por la Ley de Nietos, un proceso que ha sido suspendido cautelarmente por el Tribunal Supremo ante la cita electoral del 29-N.

Vox acusa al Gobierno de querer "manipular" el censo otorgando el derecho a voto a cientos de miles de personas que no residen en España.

Por contra, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha considerado este jueves en Sevilla que si los nietos no votan, "acudiríamos a las elecciones con un censo alterado".