Tragedia en la A-92 en Granada: fallece una persona en una colisión múltiple a la altura de Huétor Tájar

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Una persona ha fallecido en una colisión múltiple que involucró a varios vehículos en la A-92, a la altura de Huétor Tájar, Granada. El accidente ocurrió en torno a las 10:45 horas en sentido Sevilla, movilizando a emergencias sanitarias, bomberos, Guardia Civil de Tráfico y Policía Local. Los servicios de emergencia tuvieron que intervenir tras recibir alertas de personas que habían quedado atrapadas y heridas dentro de los automóviles. Debido al trágico siniestro, la circulación en la autovía se ha visto fuertemente condicionada y se han generado retenciones de tráfico.

Una persona ha fallecido en una colisión múltiple con varios vehículos implicados en la localidad granadina de Huétor Tájar, según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta, en un comunicado.

El siniestro ha tenido lugar a la altura del kilómetro 196 de la A-92, sentido Sevilla, sobre las 10.45 horas; en ese momento, el teléfono 112 ha recibido el primero de varios avisos en el que se alertaba de una colisión múltiple con varios vehículos implicados; en las llamadas se indicaba que había personas atrapadas y heridas en el interior de uno de los coches.

De inmediato, la sala coordinadora ha movilizado al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a los Bomberos del Consorcio Provincial, a la Guardia Civil de Tráfico, a la Policía Local y a Mantenimiento de la vía.

Los operativos de emergencia han confirmado que una persona, de la que no han trascendido datos, ha perdido la vida en este siniestro. La circulación ha estado condicionada y se han producido retenciones.