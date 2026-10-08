El alcalde de Algeciras, que enfrenta una nueva denuncia por agresión sexual, se reafirma en presentarse a las elecciones

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LO ESENCIAL Las claves Una militante del PP de Algeciras ha denunciado ante el Supremo al alcalde José Ignacio Landaluce por dos presuntas agresiones sexuales en 2020 y 2021. Landaluce niega rotundamente las acusaciones, invoca la presunción de inocencia y asegura que se defenderá judicialmente. El alcalde, que pidió la baja temporal del PP y dejó el Senado tras otra denuncia, mantiene el gobierno municipal y confirma su candidatura para 2027. El PSOE de Cádiz reclama al PP que actúe y pida a los concejales de Algeciras retirar su apoyo a Landaluce.

Una militante del PP de Algeciras ha presentado ante el Tribunal Supremo una denuncia contra el alcalde de la ciudad, José Ignacio Landaluce, por dos presuntas agresiones sexuales que se habrían producido en diciembre de 2020 y abril de 2021.

La primera de las agresiones, según la información avanzada por Europa Sur, se habría producido el 3 de diciembre de 2020 en el centro médico propiedad de Landaluce, mientras que la segunda habría tenido lugar entre abril y mayo del año siguiente, en el Ayuntamiento.

José Ignacio Landaluce solicitó su baja voluntaria y suspensión temporal de militancia del Partido Popular (PP) tras una denuncia de agresión presentada a finales de 2025. También se dio de baja del Senado. Pero sigue gobernando en el Consistorio algecireño.

El alcalde ha pedido que se respete su presunción de inocencia ante unos hechos que ha "negado rotundamente". Anuncia que va a defender su "inocencia" porque "a día de hoy no consta que haya sido admitida a trámite", así como que va a "seguir trabajando" por Algeciras y que se va a presentar a las próximas elecciones municipales de mayo de 2027.

"Son unas acusaciones graves y me voy a defender judicialmente. No voy a especular sobre quién puede estar detrás de esta denuncia, ni sobre sus motivaciones, lo que sí tengo muy claro es que en política no vale todo y que ninguna controversia debe convertirse en una condena pública ya anticipada", ha manifestado.

"Con la tranquilidad de quien sabe lo que ha hecho y lo que no ha hecho, son acusaciones que rechazo por completo y frente a las que voy a defender mi inocencia", ha añadido.

Denuncias previas inadmitidas en el Supremo

Landaluce ha recordado que "hace unos meses" ya tuvo que defenderse de otra denuncia presentada por el PSOE, que no fue admitida a trámite por el Supremo.

"No voy a anticipar el resultado de este nuevo asunto, pero tampoco voy a permanecer impasible. Mi honor, mi familia y mi trayectoria personal merecen respeto y tengo derecho a defenderlos", asegura.

A diez meses de las municipales, anuncia que va a "seguir partiéndome el alma trabajando" para revalidar la Alcaldía: "Si los algecireños quieren, seré de nuevo y tendré de nuevo el honor de ser su alcalde".

Por su parte, la presidenta de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Cádiz, Mamen Sánchez, ha pedido al Partido Popular que responda "con contundencia" a esta nueva denuncia.

"No le pedimos ni al señor Feijóo ni al señor Moreno que hagan las veces de jueces. Les pedimos que actúen, que pidan a los concejales de Algeciras que retiren el apoyo al señor Landaluce", ha señalado.