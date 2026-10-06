Plaza de la Constitución en Bélmez de la Moraleda. Junta de Andalucía

Tragedia en Bélmez de la Moraleda (Jaén): muere una mujer atropellada en una plaza por un camión

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LO ESENCIAL Las claves Una mujer ha muerto tras ser atropellada por un camión en la Plaza de la Constitución de Bélmez de la Moraleda (Jaén). El suceso se produjo a las 15:45 horas, según varias llamadas recibidas por el servicio de Emergencias 112. Hasta el lugar fueron movilizados la Policía Local, la Guardia Civil y los servicios sanitarios del 061. Fuentes sanitarias confirmaron el fallecimiento de la víctima, de avanzada edad según testigos, y se activó el protocolo judicial.

Una mujer ha perdido la vida tras ser atropellada esta tarde en Bélmez de la Moraleda (Jaén), según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta, a través de un comunicado.

El suceso ha ocurrido en la Plaza de la Constitución a las 15:45 horas, cuando varias personas han llamado a Emergencias para indicar que un camión había atropellado a una mujer.

La sala del centro coordinador ha activado entonces a la Policía Local, a la Guardia Civil y al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061.

Fuentes sanitarias han confirmado el fallecimiento de una mujer, de avanzada edad según los testigos, como consecuencia del siniestro, por lo que se ha activado el protocolo judicial.