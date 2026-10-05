El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, en la sede del partido en Sevilla. Europa Press

Adelante se lanza a disputar al PSOE la 'tarta' de la izquierda en las generales: irá por libre y sin Teresa Rodríguez de candidata

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LO ESENCIAL Las claves Adelante Andalucía concurrirá en solitario en las ocho provincias andaluzas a las elecciones generales del 29-N y rechaza integrarse en la coalición Frente Amplio. La formación no llevará como candidatos a sus principales dirigentes: ni el portavoz José Ignacio García ni su fundadora Teresa Rodríguez estarán en las listas. Adelante reivindica su crecimiento en las autonómicas, donde logró 8 escaños y 402.000 votos, como prueba de que una izquierda andalucista puede restar apoyos a la derecha. Según la proyección basada en los últimos resultados andaluces, el partido podría obtener tres diputados en el Congreso.

El 'partido revelación' de las pasadas elecciones andaluzas quiere repetir jugada en las generales. Adelante Andalucía ha confirmado que concurrirá en las ocho provincias a los comicios del 29-N recién convocados por Pedro Sánchez.

La formación andalucista pretende hacerlo a su manera, por libre, y descarta formar parte de la nueva coalición que abandera Sumar y que se presentará el día 17 bajo la marca Frente Amplio.

"Estamos preparados y preparadas. Adelante Andalucía va a estar en cada pueblo, en cada barrio, en cada comarca y en cada provincia, y lo vamos a hacer con mucha fuerza e ilusión, cargados de ideas y de futuro", ha asegurado este lunes el portavoz José Ignacio García.

Para García, "las últimas elecciones andaluzas demostraron que la mejor forma de quitarles escaños a las derechas es una izquierda nueva y fresca, andalucista, feminista, que no se arrugue ante los poderosos y una izquierda alegre".

El auge de los andalucistas preocupa en el Partido Socialista. Adelante pasó de 2 a 8 escaños y alcanzó 402.000 votos. Capitalizó la mitad de los 500.000 sufragios de los abstencionistas movilizados y dio un golpe en la mesa en provincias como Cádiz y en zonas de Sevilla.

Para el resto del 29-N, no presentará a sus rostros más conocidos o de primera línea: ni el propio José Ignacio García ni Teresa Rodríguez, fundadora del partido, serán candidatos.

"Mi compromiso es para Andalucía y en Andalucía", afirma el portavoz andalucista, que pide "no tener miedo a las caras nuevas".

Adelante apela a la "gente joven" y la "clase trabajadora" para confirmar en la arena nacional su estirón en Andalucía. Considera que ir con su propia marca es el "voto útil" contra la derecha.

Tres escaños en proyección

La formación andalucista viene desmarcándose de las presentes y futuras coaliciones y ya dijo 'no' a la coalición que se estaba gestando en torno a Gabriel Rufián. Lo mismo sucede con Frente Amplio.

No obstante, el partido ha mostrado sintonía con las formaciones separatistas como EH Bildu o BNG, algunos de cuyos dirigentes han participado en la reciente Escuela de Otoño celebrada en Málaga.

García asegura que el partido está listo para este nuevo reto. "Sabemos que es difícil, pero es posible y necesario", ha dicho. Con los resultados de las últimas autonómicas, Adelante podría sacar tres escaños al Congreso.

La aventura nacional servirá también para engrasar la propuesta andalucista de cara a las municipales de mayo de 2027, donde el objetivo es "dar la campanada en algunos Ayuntamientos, no solo Cádiz o Sevilla".