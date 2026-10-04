Montero apoya las movilizaciones por la Vivienda y defiende "intervenir" el mercado

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LO ESENCIAL Las claves María Jesús Montero respalda las manifestaciones pacíficas por la vivienda y reivindica que es un derecho fundamental, no un producto financiero. La secretaria general del PSOE-A defiende que los poderes públicos deben intervenir el mercado cuando la especulación expulsa a familias e impide la emancipación juvenil. Montero acusa a quienes priorizan a grandes tenedores, fondos de inversión y fondos buitre, y rechaza que la rentabilidad esté por encima del derecho a un hogar. La socialista sostiene que regular el mercado de la vivienda es poner la economía al servicio de la ciudadanía y garantizar la justicia social.

Mientras Pedro Sánchez medita en su nuevo retiro de fin de semana si anunciar este lunes la convocatoria de elecciones para el 29 de noviembre, los socialistas siguen calentando la calle y caricaturizando al PP como un partido "desalmado" que no atiende las necesidades sociales.

Una de ellas ha sido la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero. A través de su red social X, ha apoyado "las manifestaciones pacíficas" de miles de personas durante este fin de semana contra la política de Vivienda después de que su partido lleve ocho años gobernando.

En su mensaje, la socialista defiende la vivienda como un "derecho fundamental frente a quienes la reducen a un privilegio o a un mero producto financiero".

Estas declaraciones de Montero llaman la atención porque, entre otras cosas, el estallido social que se vive también es consecuencia de la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez en política de vivienda, del que ella ha formado parte durante siete años; además de la de las comunidades autónomas y los ayuntamientos.

Además, durante el Gobierno de Sánchez ha sido el periodo en el que más ha subido la inflación y los precios de las viviendas.

María Jesús Montero remarca además "la obligación" de los poderes públicos de intervenir el mercado cuando la especulación "expulsa a las familias de sus barrios e impide la emancipación juvenil", señalando la "diferencia entre dos maneras de hacer política".

"Frente a quienes protegen los intereses de los grandes tenedores, los fondos de inversión y los fondos buitre, defendemos que la rentabilidad no puede estar por encima del derecho de una persona a tener un hogar", ha precisado.

Además, Montero ha defendido que regular el mercado implica poner la economía al servicio de la ciudadanía para garantizar la "justicia social". "Porque entre hacer de la vivienda un negocio o garantizarla como un derecho, los progresistas tenemos claro de qué lado estamos", ha apostillado Montero.