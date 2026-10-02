Montero señala la "trampa" de la ayuda al alquiler de 250 euros anunciada por Moreno: no es nueva y el Estado paga el 60%

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves María Jesús Montero critica que la ayuda de 250 euros mensuales al alquiler para jóvenes anunciada por Juanma Moreno no es una prestación nueva. La subvención prevé hasta 24 meses de apoyo para menores de 35 años y se integra en el Plan Estatal de Vivienda. Según la líder del PSOE-A, el Estado financia el 60% de la ayuda y la Junta el 40%, pese a que Moreno la habría presentado como iniciativa propia. La Junta sostiene que la convocatoria sí es nueva, aunque confirma que se financia conjuntamente con el Estado dentro del Plan Estatal de Vivienda.

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha criticado la "letra pequeña tramposa" de las ayudas al alquiler para jóvenes anunciadas por el presidente de la Junta.

Según la líder socialista, el programa defendido por Juanma Moreno en el Parlamento se corresponde con "la ayuda que había editado el Gobierno de España" con anterioridad y que la Junta "gestionó mal" en su momento.

La iniciativa supone 250 euros al mes para alquiler durante 24 meses a menores de 35 años, que el PSOE entendió que "se trataba de un bono complementario al que tenía puesto en marcha el Gobierno de España".

Sin embargo, afirma Montero, "ahora resulta que, cuando vemos la letra pequeña, como siempre tramposa por parte de Moreno Bonilla, es el bono de alquiler del Plan Estatal de Vivienda".

Según dicho Plan, el Gobierno de España "paga el 60%", pero Moreno lo habría 'vendido' como si "fuera una iniciativa suya, cuando ha sido una iniciativa de la ministra de Vivienda", de la que la Junta abona el 40%.

Montero considera el anuncio una "tomadura de pelo". "Me parece de risa, si no fuera por lo triste que es, que se anuncie a los jóvenes una ayuda al alquiler que resulta que es la ayuda que había editado el Gobierno de España".

Una ayuda "mal gestionada"

De esta manera, la dirigente socialista ha subrayado que, "al final, los jóvenes no van a tener ninguna prestación nueva" en Andalucía, sino que "van a seguir teniendo la ayuda que puso en marcha el Gobierno de España, aunque la gestionó mal la Junta de Andalucía".

Por su parte, desde la Junta de Andalucía aclaran que la convocatoria es nueva, pero está dentro del Plan Estatal de Vivienda y confirma que van a cargo del Estado y de la Junta.