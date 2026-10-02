Andalucía amortigua con una batería de medidas el 'efecto Maricarmen': ayudas al alquiler, menos impuestos y más avales

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LO ESENCIAL Las claves Andalucía concederá ayudas de 250 euros mensuales durante hasta dos años a menores de 35 años para el alquiler, con límites de ingresos vinculados al IPREM. La Junta bonificará al 99% el impuesto de sucesiones entre hermanos y reduce el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales del 7% al 6,75%. El programa Garantía Vivienda Andalucía suma 80 millones de inversión y ha facilitado avales del 20% para la compra a más de 3.000 menores de 40 años. Juanma Moreno aspira a promover 20.000 viviendas asequibles esta legislatura, apoyado en una bolsa con cerca de 700 parcelas y en la colaboración público-privada.

Al intervencionismo del mercado que propugna el Gobierno central en sus decretos 'Maricarmen', Andalucía opone una batería de medidas encaminadas al estímulo.

Este jueves, justo un día antes de que los reales decretos de Pedro Sánchez entren hoy —para salir o no convalidados— en el Congreso, Juanma Moreno acudía a la sesión de control del Parlamento andaluz con dos anuncios: ayudas al alquiler y facilidades para las sucesiones.

Son iniciativas que no ponen el foco en la penalización del propietario, que son los principales miedos que han despertado los decretos del Gobierno central y que podrían provocar 'espantás' en una oferta ya muy mermada.

De hecho, el presidente de la Junta alertó de que Sánchez "está generando inseguridad" en el mercado con iniciativas "ideologizadas".

Moreno abandera una filosofía de "menos ideología y más gestión". En su nuevo Ejecutivo regional dejó clara su apuesta con una cartera de nueva creación: la Consejería de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio.

Las dos nuevas ayudas de la Junta anunciadas ayer están especialmente pensadas para los jóvenes, en una comunidad con la edad más tardía de emancipación y un esfuerzo en alquiler que alcanza el 60%.

Andalucía ofrecerá 250 euros al mes por un máximo de dos años a menores de 35 años, con ingresos anuales de hasta tres veces el IPREM si se trata de una persona sola y cuatro en caso de unidades familiares o de convivencia.

Rebajas en Sucesiones y Transmisiones

Además, se bonificará al 99% el impuesto de sucesiones entre hermanos, en línea con lo que ya se hace de padre a hijos desde 2019.

Estas nuevas medidas de estímulo se suman a la octava rebaja consecutiva en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales anunciada hace una semana. En este caso, baja del 7 al 6,75% y beneficiará a 147.000 familias en la comunidad.

Además, la Junta sigue implementando los avales del Programa Garantía Vivienda Andalucía, a los que ha destinado otros 25 millones este pasado septiembre.

Se alcanza así los 80 millones de inversión desde la creación en 2024 y el programa, que supone una 'entrada' del 20% del precio de la vivienda avalada por la Administración regional, ya ha beneficiado a más de 3.000 menores de 40 años.

Precisamente, este programa ha sido replicado por el Gobierno central en una de las medidas incluidas en sus decretos. Se trata de la iniciativa "Tu Casa", que también ofrece un aval del 20%, si bien en este caso con una 'congelación' en el precio de la vivienda en caso de venderlo en el futuro.

María Jesús Montero, portavoz del PSOE en el Parlamento celebró las ayudas del alquiler de Juanma Moreno asegurando que "cuando copia al Gobierno de España, acierta", si bien en este caso de los avales ha sido el Gobierno el que se ha inspirado en Andalucía.

De hecho, Montero prometió en abril de este año, a su llegada a Andalucía para disputar las elecciones autonómicas, esta misma medida, obviando que ya estaba en marcha en la Junta.

Sea como sea, Moncloa y San Telmo mantienen visiones divergentes en el afrontamiento de la grave crisis de vivienda.

Mientras que los primeros asumen el mensaje de "o se está con los especuladores o con los ciudadanos", en palabras de la propia exministra de Hacienda, el presidente andaluz apuesta por equilibrar oferta y demanda con la construcción de vivienda público-privada.

El reto de las 20.000 viviendas asequibles

Moreno se ha fijado el objetivo de promover desde la Junta hasta 20.000 nuevas viviendas "asequibles" en esta legislatura. Son 3.500 más que en sus dos mandatos anteriores.

Desde 2025, la Administración andaluza puso en marcha una Bolsa de Suelo para Vivienda Asequible, que ha localizado ya cerca de 700 parcelas en las principales ciudades andaluzas.

Para el equipo de Moreno, solo con la implicación de todas las partes, las facilidades para los constructores y el aligeramiento de trabas burocráticas se puede conseguir equilibrar oferta y demanda.

Mientras la 'acampada de Sol' echaba raíces, el presidente andaluz advertía este lunes: "No hay varitas mágicas; si alguien cree que va a solucionar este problema con proclamas va a generar frustración y melancolía en la población".