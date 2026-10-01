El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, recibe al presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, en Sevilla. Europa Press

Vivas celebra la visita de los Reyes a Ceuta y pide que el Gobierno alivie la "olla a presión" con devoluciones

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LO ESENCIAL Las claves Juan Jesús Vivas celebra la próxima visita oficial de los Reyes a Ceuta, la primera en casi 20 años, considerándola un respaldo importante para la ciudad y España. Vivas critica al Gobierno central por no ejecutar devoluciones de inmigrantes tras la crisis de julio, calificando la situación de Ceuta como una "olla a presión". El presidente ceutí resalta que la Comisión Europea, Marruecos y el Gobierno local apoyan el retorno de los cerca de 15.000 inmigrantes, pero el Gobierno español mantiene paralizado el decreto. Juanma Moreno, presidente andaluz, reitera su apoyo a Ceuta y denuncia la "incompetencia e insensibilidad" del Gobierno central respecto a la crisis migratoria en la ciudad.

La llegada de Juan Jesús Vivas a Andalucía para recibir el cariño de la comunidad "hermana" a los dos meses del inicio de la crisis en Ceuta ha venido acompañada de un regalo largamente esperado: el anuncio de la visita oficial de los Reyes los próximos días 13 y 14 de octubre.

El presidente de la ciudad autónoma considera "muy importante para Ceuta y para España" este hito, la primera visita real en casi 20 años: "Es la confirmación de que la Jefatura del Estado y España están con Ceuta".

Acompañado del presidente andaluz Juanma Moreno, en el palacio de San Telmo de Sevilla, ha valorado el trato "muy considerado e implicado" de Felipe VI, que ha hablado en esta cinco ocasiones estos meses con Vivas.

La postura del Rey, ha señalado, "quedó clara" en el encuentro con el presidente francés, Emmanuel Macron, este martes, en el que consideró que "la intrusión masiva violando una frontera es inaceptable".

"Será recibido con el cariño, lealtad y admiración que siente Ceuta", ha asegurado Vivas sobre una visita en la que no participará el presidente Pedro Sánchez.

A él y a su Gobierno han ido dirigidas las declaraciones más incómodas del ceutí. No solo se ha reafirmado en los reiterados intentos de contacto con Sánchez en los días previos a la "invasión", sino que lo hace responsable de que Ceuta viva una "olla a presión".

"¿Por qué no se ha efectuado a día de hoy ninguna devolución? ¿Por qué Ceuta continúa viviendo con el alma en vilo dos meses después de la invasión?", se ha preguntado.

Un retorno con "todos" de acuerdo

Vivas recuerda que tanto la Comisión Europea como el Gobierno de la ciudad y el Reino de Marruecos están "de acuerdo todos" en el retorno de los cerca de 15.000 inmigrantes que siguen en la ciudad autónoma.

En cambio, el Gobierno central mantiene aparcado el decreto para las devoluciones, generando "una corriente de confusión bastante grave".

A dos meses de la "invasión", Vivas ha dibujado el panorama de una ciudad "insostenible", con un "deterioro gravísimo de la seguridad, del funcionamiento de los servicios fundamentales como educación y sanidad, de la actividad económica, y con alto riesgo en la convivencia".

"Vivimos en una olla a presión que en cualquier momento puede estallar y el día a día de Ceuta parece una crónica de sucesos", ha señalado.

Solo "el retorno a Marruecos de todos los que llegaron de manera ilegal los días 30 y 31 de julio" puede devolver la "normalidad" a una ciudad que, pese a todo, resiste: "Ceuta está herida, pero está en pie".

Por su parte, el anfitrión, el presidente andaluz, ha brindado todo su apoyo a la ciudad autónoma frente a la "incompetencia e insensibilidad" del Gobierno.

Juanma Moreno es el líder regional más implicado en la causa de Ceuta, ciudad que ha visitado y cuya resistencia ha llevado hasta el Comité de Regiones de la Unión Europea y al Parlamento andaluz: "Ceuta está allí donde llega Andalucía".

"No vamos a soltar la mano al pueblo ceutí en ningún momento, no vamos a olvidar ni a pasar página, vamos a recordar una y otra vez la situación que viven, porque es una invasión y un drama humano", ha dicho.