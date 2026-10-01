El Toyota Toyota GR86 de la escudería de Nimo Grupo sobre el asfalto del Circuito de Jerez. Nimo Grupo.

Nimo Grupo refuerza su liderato en la GR Cup Spain 2026 con una victoria en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto

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LO ESENCIAL Las claves Nimo Grupo consolida su liderato en la GR Cup Spain 2026 tras ganar en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto. Marco Aguilera, piloto de Nimo Grupo, salió desde la pole y mantuvo el liderato hasta la meta en la primera carrera. A pesar del lastre reglamentario, Aguilera terminó cuarto en la segunda prueba, manteniendo la primera posición en la general con 21 puntos de ventaja. Las dos últimas citas del campeonato serán en Navarra y Madrid, donde Nimo Grupo parte como favorito para el título.

El Circuito de Jerez-Ángel Nieto ha acogido el cuarto meeting de la GR Cup Spain 2026, una cita que tuvo un significado especial para Nimo Grupo.

Por primera vez en esta temporada, la competición se disputó en Andalucía. Es por ello por lo que el grupo pudo estar representado no solo en pista por Marco Aguilera, sino también en las gradas.

En esta ocasión, la presencia del grupo fue mucho más que institucional. El objetivo era acompañar a su piloto y su escudería desde el primer momento, asumiendo un compromiso que va más allá del patrocinio.

Durante toda la jornada, una numerosa representación de empleados y sus familias acompañaron a los protagonistas, demostrando así el compromiso de Nimo Grupo con su piloto y con un proyecto deportivo que va más allá del patrocinio.

La primera carrera del fin de semana estuvo condicionada por las altas temperaturas. El calor puso el foco en la gestión de los neumáticos e hizo que el ritmo fuese clave para ganar esta etapa.

Marco Aguilera salió desde la pole y mantuvo el liderato de forma ininterrumpida hasta la meta. El actual líder no dio opción a sus contrincantes en ningún momento.

El reglamento de la GR Cup Spain establece que cada victoria en primera posición conlleva 30 kilos adicionales de lastre en la siguiente carrera. Con ese hándicap, Aguilera afrontó el domingo una segunda prueba mucho más compacta, con diferencias mínimas entre los primeros clasificados y varias pugnas abiertas hasta la última vuelta.

El piloto quedó cuarto, a escasos segundos del tercero, demostrando su profesionalidad y el buen hacer del equipo.

Tras cuatro de las seis pruebas que componen el campeonato, Marcos Aguilera mantiene la primera posición en la clasificación general con una ventaja de 21 puntos sobre el segundo clasificado. Y, en la categoría júnior, el piloto también encabeza la tabla.

Las dos últimas citas, tendrán lugar los días 9 y 11 de octubre en el Circuito de Navarra y el 23 y 24 del mismo mes en el Circuito de Madrid Jarama-RACE.

Ambas pruebas definirán el desenlace de una temporada en la que Nimo GR llega con la posición más favorable para optar al título.