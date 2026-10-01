Los vicepresidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira y Carolina España, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Europa Press

El Gobierno andaluz abrirá un buzón de quejas en su nuevo plan de simplificación y suprimirá la cita previa

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LO ESENCIAL Las claves El Gobierno andaluz eliminará la cita previa para trámites y abrirá un buzón de quejas para detectar problemas burocráticos. El nuevo plan de simplificación administrativa prevé analizar 461 normas y casi 1.000 procedimientos, con una primera fase hasta 2027. Se revisarán 377 procedimientos para reducir plazos y requisitos, sustituyendo autorizaciones previas por declaraciones responsables cuando sea posible. La administración dejará de pedir documentos que ya estén en su poder y usará inteligencia artificial y análisis de datos para mejorar los procesos.

El nuevo plan de simplificación administrativa anunciado por el Gobierno andaluz, y liderado y coordinado por la consejería de Vox, contempla medidas como la eliminación de la cita previa para resolver trámites, el silencio administrativo positivo o que la administración no pida a nadie documentación que ya obra en su poder.

Pero además, prevé involucrar a los ciudadanos y empresas en la detección de errores en los procedimientos y en los incumplimientos de plazos: abrirá un buzón de desregulación para que le hagan llegar cuellos de botella y problemas sufridos en primera persona.

“Quienes sufren la burocracia en su día a día son quienes mejor saben dónde sobra”, es el planteamiento.

En Andalucía este buzón aún no se encuentra disponible, según han explicado desde la Consejería de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, que dirige Manuel Gavira (Vox).

Se prevé que se habilite a lo largo del mes de octubre, cuando se resuelvan temas de soporte técnico aún pendientes.

Las propuestas ciudadanas recibidas a través de este buzón serán objeto de un análisis sistemático por parte de la Administración.

La información recopilada servirá para alimentar de forma continua los trabajos de revisión y "poda normativa" del Ejecutivo.

La propuesta para crear este buzón ya aparece como directriz en un documento aprobado por Vox este año para su aplicación en los gobiernos de los que forma parte, como Andalucía, Aragón, Extremadura o Castilla y León.

El citado plan involucra a todos los departamentos del Gobierno andaluz, pero que coordina y lidera Desregulación, desde la macro Consejería que dirige el propio Gavira.

El primer gran proyecto de Vox que se aprueba en el Consejo de Gobierno regional, aunque Gavira insistió: "Esto no es un proyecto de Vox. Aquí no hay dos gobiernos. Es una medida de todo el Gobierno de Andalucía".

De hecho, la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, definió el plan como un proyecto "realmente ambicioso".

El plan implica el uso de técnicas de IA y datos. "Herramientas muy poderosas", que complementan el trabajo de los funcionarios de su propia consejería y del resto de departamentos.

El plan ya estaba previsto en un decreto de 2019, explicó el vicepresidente, y que ahora se recupera para cumplir los acuerdos de legislatura entre PP y Vox.

En las dos legislaturas anteriores Vox siempre ha votado a favor de los cuatro decretos de simplificación administrativa del Gobierno de Juanma Moreno. Una línea que mantienen ahora siendo parte del Ejecutivo.

461 normas y casi un millar de procedimientos

En una primera fase se prevé el análisis de un paquete de 461 normas y casi un millar de procedimientos, que estará listo al final de 2027. Ahí comenzará una segunda fase.

Serían 33 por consejería, para buscar las que estén obsoletas o resulten redundantes, que hayan perdido su objeto o que están duplicadas.

También se va a actuar en otros 377 procedimientos para ver si se puede reducir plazos y requisitos. Donde se pueda, se sustituirá autorización previa por declaración responsable.

En otros casos se estudiará si es posible se aplicará el silencio administrativo positivo. Cuando el silencio sea negativo o desestimatorio habrá que justificarlo por interés social o necesidad.

Además, hay otros 946 procedimientos que se van a analizar para resolver si el catálogo de servicios que la administración ofrece a través de ellos está o no actualizado. "Cuando un andaluz inicia un trámite debe tener claro qué documentación necesita y cuáles son los plazos".

En relación directa con el plan de reducción de la burocracia, el Consejo de Gobierno de este martes ha nombrado a Juan Ramón Hernández Moreno director general de Simplificación y Eficacia Administrativa de la Consejería de Gavira.

Funcionario del Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de la Seguridad Social, cuenta con experiencia en la mejora de los procedimientos administrativos, la organización interna y la optimización de los procesos de trabajo, objetivos primordiales para la Junta.