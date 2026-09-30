Vox presenta como "proyecto de todo el Gobierno" su nuevo plan de simplificación en Andalucía para agilizar trámites

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LO ESENCIAL Las claves El Gobierno andaluz lanza un Plan de Calidad y Simplificación Administrativa para revisar y agilizar trámites, coordinado por la Consejería de Desregulación que dirige Manuel Gavira (Vox). El plan prevé analizar 461 normas y casi un millar de procedimientos hasta finales de 2027, buscando eliminar normas obsoletas y reducir plazos administrativos. Se utilizarán técnicas de inteligencia artificial y datos para complementar el trabajo de los funcionarios y facilitar la vida a ciudadanos, autónomos y empresas. El Consejo de Gobierno ha nombrado a Juan Ramón Hernández Moreno como director general de Simplificación y Eficacia Administrativa para liderar la ejecución del plan.

"Revisar todas las normas y procedimientos que existen en la Junta de Andalucía para eliminar lo que ya no sirve, y acortar los plazos siempre que sea posible con las máximas garantías jurídicas"

Es, en palabras del vicepresidente de la Junta de Andalucía (Vox), Manuel Gavira, el objetivo del Plan de Calidad y Simplificación Administrativa en el que se embarca la administración autonómica.

Un plan que involucra a todos los departamentos del Gobierno andaluz, pero que coordina y lidera Desregulación, desde la macro Consejería que dirige el propio Gavira.

El primer gran proyecto de Vox que se aprueba en el Consejo de Gobierno regional, aunque Gavira ha insistido: "Esto no es un proyecto de Vox. Aquí no hay dos gobiernos. Es una medida de todo el Gobierno de Andalucía".

De hecho, la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha definido el plan como un proyecto "realmente ambicioso".

El vicepresidente segundo ha explicado que el plan implica el uso de técnicas de IA y datos. "Herramientas muy poderosas", que complementan el trabajo de los funcionarios de su propia consejería y del resto de departamentos.

Un plan ya previsto en un decreto de 2019, ha explicado el vicepresidente, y que ahora se recupera para cumplir los acuerdos de legislatura entre PP y Vox.

Gavira ha recordado que en las dos legislaturas anteriores Vox siempre ha votado a favor de los cuatro decretos de simplificación administrativa del Gobierno de Juanma Moreno. Una línea que mantienen ahora siendo parte del Ejecutivo.

461 normas y casi un millar de procedimientos

En una primera fase se prevé el análisis de un paquete de normas 461 y casi un millar de procedimientos, que estará listo al final de 2027.

Caso a caso se aplicarán las medidas necesarias de acuerdo con los problemas detectados. “Desregular no significa perder garantías. Lo que queremos es facilitarle la vida a los ciudadanos y favorecer la creación de riqueza”, ha insistido Gavira.

Desde que nació la autonomía, en Andalucía se han aprobado 16.460 normas, de las que siguen vigentes 10.682. El Gobierno andaluz pretende ahora revisarlas todas para ver cómo simplificar.

Gavira ha explicado que el primer paso es revisar 461 normas, 33 por consejería, para buscar las que estén obsoletas o resulten redundantes, que hayan perdido su objeto o que están duplicadas.

También se va a actuar en otros 377 procedimientos para ver si se puede reducir plazos y requisitos. Donde se pueda, se sustituirá autorización previa por declaración responsable.

“Lo que queremos es facilitar la vida de los andaluces y la de autónomos y empresas”, ha insistido Gavira.

En otros casos se estudiará si es posible se aplicará el silencio administrativo positivo. Cuando el silencio sea negativo o desestimatorio habrá que justificarlo por interés social o necesidad.

Además, hay otros 946 procedimientos que se van a analizar para resolver si el catálogo de servicios que la administración ofrece a través de ellos está o no actualizado. "Cuando un andaluz inicia un trámite debe tener claro qué documentación necesita y cuáles son los plazos".

“Los andaluces lo van a notar en menos papeleo, menos plazos y menos espera”, ha afirmado el vicepresidente segundo de la Junta.

Por revisar, se va a mirar hasta el lenguaje con el que la administración se dirige al administrado, para que sea claro y sencillo.

Gavira se ha marcado como objetivo tener esta revisión lista el 31 de diciembre de 2027. Entonces comenzará una segunda fase.

Durante todo el año se irán aplicando las medidas necesarias para alcanzar los objetivos.

“Los resultados serán medidos con datos, no con declaraciones. Con informe final de evaluación”, ha anunciado Gavira.

Fichaje de Madrid

En relación directa con el plan de reducción de la burocracia, el Consejo de Gobierno de este martes ha nombrado a Juan Ramón Hernández Moreno director general de Simplificación y Eficacia Administrativa de la Consejería de Gavira.

Funcionario del Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de la Seguridad Social, al que accedió en 2015, entre diciembre de 2017 y agosto de 2020 desempeñó el cargo de subdirector general adjunto en la Secretaría General Técnica del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Asimismo, ha sido vocal y presidente en diferentes procesos selectivos del Ayuntamiento de Madrid.

En septiembre de 2020 se incorporó a la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid, donde hasta su nombramiento en la Junta de Andalucía ejercía como secretario del Consejo Rector y subdirector general de Recursos Humanos y Relaciones con los Tribunales.

Funcionario del subgrupo A1 con experiencia en distintas administraciones públicas, ha orientado buena parte de su trayectoria profesional a la mejora de los procedimientos administrativos, la organización interna y la optimización de los procesos de trabajo.