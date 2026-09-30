La vivienda rompe la unidad de la izquierda andaluza: Adelante se aleja de la postura "blandita" de los decretos del PSOE

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LO ESENCIAL Las claves La crisis de la vivienda ha provocado tensiones entre las formaciones de izquierdas en Andalucía, alejando a Adelante Andalucía del PSOE. Adelante Andalucía critica los decretos del Gobierno central, considerándolos insuficientes y favorables a los grandes propietarios. Izquierda Unida respalda los decretos pese a reconocer que no son ideales, mientras el PSOE defiende la necesidad de unidad y soluciones. Los tres partidos de izquierdas coinciden en acusar a la Junta andaluza, gobernada por el PP, de falta de acción ante el problema de la vivienda.

La crisis de la vivienda y los decretos del Gobierno central amenazan la buena sintonía exhibida por las formaciones de izquierdas en Andalucía tras las elecciones del 17-M.

Hasta ahora han ido de la mano en la confección de propuestas y declaraciones al Parlamento y en las exigencias y críticas al nuevo Gobierno regional, e incluso este mismo jueves realizaban una declaración conjunta por el aniversario de la crisis del cribado de cáncer.

Pero el 'buen rollo' no alcanza para con el tema del momento, exacerbado por el desahucio de Maricarmen y la 'acampada' en la Puerta del Sol, que se ha replicado en las capitales andaluzas.

Adelante Andalucía ha sido muy duro este miércoles en su valoración de los dos decretos de vivienda aprobados en Consejo de Ministros, con el apoyo de Sumar, y defendidos en la arena andaluza por la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero.

La formación los considera "una tomadura de pelo" y un reflejo de "una izquierda triste, gris, blandita, que no es capaz de decir ya basta y que no es capaz de ponerse al lado del movimiento por la vivienda".

Así, pese a que el PSOE abandera la "intervención del mercado", a Adelante se le quedan cortas estas iniciativas. Según la portavoz adjunta de los andalucistas, Mari García, el Gobierno central "se pone al servicio de los grandes propietarios".

Los "sillones" de Izquierda Unida

Adelante lamenta que los decretos solo "ponen fecha de caducidad a la prohibición de fondos buitres solo hasta el 2028 o la protección de los desahucios solo hasta el 2030" y eso, dicen, bajo ciertos requisitos.

García ha confrontado también la postura del coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, quien avala los dos reales decretos aunque no sean "ideales" y espera que Podemos los convalide en el Congreso.

La formación andalucista liderada por José Ignacio García cree que la postura de Maíllo no es natural: "Lo que estamos diciendo posiblemente es lo que dijera Izquierda Unida si no dependiera de sillones y no estuviera en el Gobierno", ha asegurado la portavoz.

La oposición de Adelante ha sentado mal en el PSOE andaluz, para quien "en este momento se necesita más que nunca una izquierda que se remanga".

Soluciones y/o "confrontación"

María Márquez, portavoz adjunta del Grupo Socialista en el Parlamento, ha valorado que el Gobierno central "ponga soluciones encima de la mesa", por lo que "este es un asunto que merece más responsabilidad y seriedad y no es un elemento para ver quién puede sacar un voto aquí o allí".

"Lo que nos merecemos los progresistas de este país es que estemos más en el foco de las soluciones que en la confrontación política", ha añadido.

En lo que coinciden los tres partidos de izquierdas es en acusar a la Junta gobernada por el PP de inacción o falta de soluciones para un problema que afecta a amplias capas de población.

El PSOE, por su parte, espera que Juanma Moreno "complemente" en Andalucía lo que salga de Moncloa, si sale con el visto bueno del Congreso.