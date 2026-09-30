Moreno mantiene en agenda la crisis de Ceuta: recibe a Vivas mientras el Gobierno aplaza la devolución de los menores

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LO ESENCIAL Las claves Juanma Moreno mantiene la crisis de Ceuta como prioridad y recibirá a Juan Jesús Vivas en un acto institucional en Sevilla. Moreno critica la falta de acción del Gobierno central y defiende que Ceuta y Melilla son una extensión de Andalucía. La buena sintonía entre Moreno y Vivas ha llevado a pausar el acuerdo de acogida de menores firmado en 2024. El Gobierno central aún no ha ejecutado la devolución de los ciudadanos marroquíes que entraron en Ceuta en julio.

El foco político se ha desplazado en pocos días de Ceuta a la crisis de vivienda.

Primero fue el desahucio de Maricarmen y, sin solución de continuidad, la 'acampada' en Sol y la negociación de los decretos del Gobierno central. Como resultado, la situación en la ciudad autónoma ha perdido enteros en la agenda política.

Pero no es el caso del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que, más que ningún otro líder regional, viene mostrando su compromiso con la situación de la ciudad 'vecina'.

Ceuta es un asunto prioritario en la agenda del barón andaluz: "Vamos a seguir al lado de nuestros hermanos ceutíes", afirmó este martes.

Un buen ejemplo de ello es la invitación a Juan Jesús Vivas, presidente de la ciudad autónoma, para visitar Andalucía. Será este jueves, con un acto institucional en el Palacio de San Telmo de Sevilla.

El objetivo es seguir dando visibilidad al problema que se vive en la ciudad desde hace ya dos meses, asumir como propia la grave crisis ceutí ante el "abandono" de Moncloa.

Dicho en palabras de Moreno: "Ceuta y Melilla son una extensión de Andalucía. La sensación que nosotros tenemos es de humillación y de frustración y tengo que decir de tristeza, como si una parte de nuestra tierra haya sido tomada sin que haya ningún tipo de reacción razonable, sensata, organizada, efectiva, por parte del Gobierno de España".

El primer líder que fue a Ceuta

La venida de Vivas supone también la devolución de la visita que Juanma Moreno realizó el 20 de agosto a la ciudad norteafricana. Fue el primer líder autonómico en acercarse a la zona y apoyar al presidente y compañero de partido.

Allí ya lanzó la consigna de que Ceuta y Melilla son "extensiones" de Andalucía, del mismo modo que en su intervención en el primer Pleno del curso político fijó que el "Parlamento andaluz será también el de Ceuta".

Moreno ha llevado la causa hasta Europa, donde ha pedido que Ceuta esté representada en el Comité de Regiones.

Algo que finalmente se ha logrado mediante la renuncia de la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), María José García-Pelayo, para hacer hueco al presidente de la ciudad autónoma.

Andalucía, asegura el presidente, va a seguir trabajando codo con codo con Ceuta hasta que se alcance la "normalidad".

La buena sintonía entre Vivas y Moreno ha permitido pausar el acuerdo de acogida de menores firmado en 2024, en circunstancias distintas. Ninguno de los dos presidentes 'populares' cree que la solución a la crisis actual pase por repartir a los menores en la Península.

Para Moreno, de hecho, solo propiciaría un "efecto llamada" que colapsaría aún más la ciudad autónoma.

Mientras, el Gobierno central sigue sin acometer la devolución de los ciudadanos marroquíes que entraron en los asaltos de los días 30 y 31 de julio, pese a que los ministros de Interior y Defensa aseguraron que así se haría.

Desde Sevilla, el vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, lamentó que el Consejo de Ministros de este martes haya pasado de puntillas nuevamente sobre el tema.

Es, señala, "una cuestión de voluntad" y la voluntad de Sánchez, opina, pasa por no dar solución "de una vez por todas a un tema sonrojante que ha puesto en riesgo la soberanía nacional, que es el blindaje de nuestras fronteras".

El PSOE-A 'retrata' a Moreno

El reparto de menores se ha convertido además en un caballo de batalla de María Jesús Montero en la arena andaluza.

La secretaria del PSOE-A lleva semanas insistiendo en que Andalucía acoja a los menores, aunque Sánchez tampoco haya dictado por el momento el reparto.

Montero aduce el acuerdo de 2024 para 'retratar' la "falta de solidaridad" del presidente que dijo tener "un corazón así de grande" con el problema de la inmigración.