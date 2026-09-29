Montero urge a "intervenir el mercado" andaluz de la vivienda en línea con Sánchez: "O los especuladores o los ciudadanos"

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Las claves Generado con IA María Jesús Montero insta a intervenir el mercado de la vivienda en Andalucía siguiendo el modelo de los decretos aprobados por el Gobierno de Sánchez. Montero critica la inacción del Gobierno andaluz y acusa a Juanma Moreno de no haber ejecutado fondos para vivienda, lo que habría impedido la construcción de 10.000 viviendas. El PSOE-A exigirá un debate urgente sobre la vivienda en el Parlamento andaluz y pide a los diputados que respalden las medidas estatales para afrontar la emergencia social. Andalucía es la comunidad donde más ha subido el precio de la vivienda desde 2018 y es la región con mayor número de pisos turísticos, dificultando la emancipación juvenil.

Un día después de que el presidente andaluz, Juanma Moreno, abogase por abandonar las "proclamas" y las "varitas mágicas" para solucionar la grave crisis de vivienda en España, María Jesús Montero responde con una dicotomía.

"O se está del lado de los especuladores o de los ciudadanos", ha afirmado la secretaria general de los socialistas andaluces este martes en el Parlamento.

Para Montero, el camino que debe seguir Andalucía es el marcado por Pedro Sánchez con los dos decretos de vivienda aprobados hoy mismo en Consejo de Ministros.

Estas medidas son, a su juicio, "imprescindibles para abordar en serio el problema de la vivienda, con la capacidad de intervenir el mercado". La exministra del Gobierno de España pide a Moreno sumarse a la "intervención": "Exigimos una acción urgente para afrontar la emergencia social".

Desde su partido piden a los diputados andaluces en el Congreso que se sumen con su voto favorable al "camino" marcado por Sánchez y que Andalucía "no se quede atrás por culpa de Génova", la sede nacional del PP.

Asimismo, el PSOE-A propondrá "de manera urgente" un debate general sobre vivienda en Andalucía.

"Insto al PP a que se tome muy en serio el problema que tiene una generación que no ha podido emanciparse a pesar de sus estudios y mejora del empleo", ha señalado la secretaria general del PSOE-A.

Más ideología

Frente al llamamiento del presidente de la Junta de aplicar “menos ideología y más gestión” a la vivienda, Montero ha querido lanzar un guiño a los 'acampados' en Sol: "Bienvenida la ideología de los que se manifiestas reclamando un bien social".

La portavoz socialista ha repasado la situación de la vivienda en Andalucía y ha imputado la misma a la "inacción" del Gobierno de Juanma Moreno y sus "ocho años inútiles" en esta materia.

Los jóvenes andaluces, ha señalado, son los que más tarde se emancipan y el precio de la vivienda en la comunidad es el que más ha crecido desde 2018. Asimismo, es la región con más pisos turísticos.

Conflicto entre gobiernos

En cambio, ha puesto a Sánchez como ejemplo de gestión, con 1.682 millones en vivienda invertidos desde el Gobierno de España, "doce veces más que Rajoy para rehabilitación y construcción".

Montero ha afeado a Moreno que la Junta plantease un conflicto de competencia a la Ley Estatal de Vivienda y que no haya ejecutado 1.600 millones de euros destinados a vivienda de los fondos presupuestarios del Gobierno central, "el equivalente a 10.000 viviendas que no se han construido por dejadez e ineficacia".