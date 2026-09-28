El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en el acto en Sevilla. Europa Press

Juanma Moreno pide "menos ideología y más gestión" ante el problema de la vivienda: "No se soluciona con proclamas"

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Las claves Generado con IA Juanma Moreno reclama menos ideología y más gestión para abordar la crisis de vivienda en España. El presidente andaluz apuesta por la colaboración público-privada y la agilización de trámites para aumentar la construcción de viviendas asequibles. Andalucía ha multiplicado por cuatro la construcción de VPO desde 2019 y prevé 20.000 nuevas viviendas asequibles en la próxima legislatura. El Gobierno central defiende su decreto de vivienda como respuesta a una "urgencia social" e incide en la necesidad de soluciones conjuntas.

Para Juanma Moreno, la solución a la grave crisis de vivienda en España no puede venir a través de recetas exprés o pensamiento mágico: "Se necesita menos ideología y más gestión".

El presidente andaluz se ha manifestado de este modo en el acto de colocación de la primera piedra de una promoción de 691 viviendas asequibles en Sevilla Este.

Allí, Moreno, ha defendido que no hay "varitas mágicas" ante el asunto más candente del momento, con la 'acampada' en la Puerta del Sol, el reciente desahucio de Maricarmen y el decreto de vivienda del Gobierno a punto de entrar en el Congreso.

"El problema de la vivienda no es menor, si alguien cree que lo va a solucionar con proclamas va a generar frustración y melancolía en la población", ha señalado.

El líder del ejecutivo regional apuesta por la implicación de todas las administraciones y la colaboración público-privada "para poder construir a mayor velocidad, que es lo que necesitamos en Andalucía y en España".

"Hay un problema de oferta y demanda, y cuantas más viviendas se construya más se romperá esa dinámica", ha dicho. Construir más, movilizar suelo, agilizar trámites y plazos y restar carga burocrática son las recetas de Moreno para mitigar la falta de vivienda.

Más VPO y rebajas fiscales

Moreno ha puesto a Andalucía como ejemplo en cuanto a construcción de vivienda pública, ya que "hemos multiplicado por cuatro" las VPO desde 2019. Asimismo, la comunidad lidera la construcción de vivienda libre en España.

Para la nueva legislatura, el Gobierno andaluz afronta una "ambiciosa batería de medidas", como la promoción de 20.000 nuevas viviendas asequibles y la creación de estímulos.

Ahí entrarían la rebaja del 7 al 6,75% recientemente anunciada para el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales o avales para la adquisición de primera vivienda.

"Una urgencia social"

Por su parte, el delegado del Gobierno de España en Andalucía, también presente en el acto de Sevilla Este, ha defendido el decreto de vivienda que el ejecutivo pretende aprobar mañana.

Para Pedro Fernández, la vivienda es "una urgencia social" y situaciones como el desahucio de Maricarmen "nos recuerda que detrás de las cifras hay personas".

En ese sentido, ha defendido que "hay que dedicarse al cien por cien a aportar soluciones y unir esfuerzos", a la vez que ha considerado que la "autorregulación del mercado inmobiliario no es la solución".

Finalmente, Fernández ha aplaudido el Plan Estatal de Vivienda impulsado por el Gobierno de Sánchez, un plan al que la Junta de Andalucía ha planteado un conflicto de competencia.