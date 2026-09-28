Cinco heridos, entre ellos una niña de 2 años, tras volcar una furgoneta en la A-4 en Jaén

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Las claves Generado con IA Cinco personas, incluida una niña de dos años, resultaron heridas tras volcar una furgoneta en la A-4, a la altura de Villanueva de la Reina (Jaén). El accidente ocurrió en el kilómetro 310 de la autovía, sentido Madrid, quedando varios ocupantes atrapados en el vehículo. La emergencia movilizó a sanitarios del CES 061, Guardia Civil, Bomberos de Andújar, Policía Local y personal de mantenimiento de carreteras. Los heridos fueron trasladados al Hospital Alto Guadalquivir de Andújar; entre ellos, dos mujeres de 30 y 58 años y un hombre de 62 años.

Cinco personas, entre ellas una niña de dos años, han resultado heridas este lunes tras volcar la furgoneta en la que viajaban en la A-4 a su paso por Villanueva de la Reina (Jaén).

El vehículo quedó volcado en el kilómetro 310 de la autovía, en sentido Madrid, con varios ocupantes atrapados en su interior.

El siniestro se produjo sobre las 15:50 horas, cuando el teléfono 1-1-2 recibió una llamada de auxilio alertando del vuelco y de que varias personas no podían salir del vehículo.

La sala de coordinación de emergencias movilizó de inmediato al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, la Guardia Civil de Tráfico, los Bomberos de Andújar, la Policía Local y los servicios de Mantenimiento de Carreteras.

Los servicios sanitarios desplazados hasta el lugar confirmaron finalmente que cinco personas habían resultado heridas. Todas fueron evacuadas al Hospital Alto Guadalquivir de Andújar para recibir asistencia médica.

Entre los heridos se encuentra una niña de dos años, además de dos mujeres de 30 y 58 años y un hombre de 62 años. Del quinto herido no han trascendido por el momento más datos.