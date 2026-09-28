De la Encina, el nuevo delegado de Sánchez en Ceuta marcado por la polémica: quiso "reventar la cabeza" a un edil del PP

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Las claves Generado con IA David de la Encina será el nuevo delegado del Gobierno en Ceuta, tras la dimisión de Miguel Ángel Pérez Triano. De la Encina arrastra polémicas, como un altercado en 2022 donde amenazó a un edil del PP con "reventarle la cabeza" durante un pleno. Durante su etapa como alcalde de El Puerto de Santa María, fue cuestionado por ausentarse de su puesto en la Junta de Andalucía para hacer campaña sin renunciar al sueldo. El Tribunal de Cuentas eximió a De la Encina de devolver 6.572 euros percibidos durante las ausencias, tras considerar que existía flexibilidad laboral en su puesto.

Al nuevo delegado del Gobierno en Ceuta, David de la Encina, le persigue la polémica. Aunque dejó la política en 2023 y renunció a su acta de concejal, tiene un controvertido pasado político como alcalde de El Puerto de Santa María (Cádiz) desde 2015 hasta 2019.

Nacido en Ceuta y licenciado en Derecho por la Universidad de Cádiz, en la actualidad tiene un cargo técnico en la Junta de Andalucía.

Es el responsable de coordinación de Gestión del Emprendimiento de Andalucía Emprende, un ente dependiente de la Consejería de Universidad, Industria, Energía e Innovación.

De hecho, su nombramiento, que será formalizado este martes en el Consejo de Ministros, ha causado sorpresa en el PSOE de Cádiz tras llevar tres años fuera de la política.

Sin embargo, desde antes de que Moncloa lo hiciera oficial este mismo lunes tras la dimisión de Miguel Ángel Pérez Triano, comenzó a hacerse de nuevo viral un famoso vídeo de un desagradable episodio ocurrido en el pleno del mes de noviembre de 2022.

De la Encina y el entonces segundo teniente de alcalde del PP, Javier Bello, se enzarzaron en una discusión que acabó en los tribunales después de que el nuevo delegado en Ceuta le gritara: "Te reviento la cabeza".

El altercado entonces obligó a dos agentes municipales a intervenir y a varios concejales a mediar en medio de la pelea, en la que casi llegan a las manos, cuando abordaban unos pagos acerca de la publicidad institucional.

Unos días después, de la Encina pidió perdón justificando que "todo tenía un límite", pero el vídeo ya se quedó circulando por las redes hasta que este lunes ha vuelto a llamar la atención de los usuarios.

El sustituto de Miguel Ángel Pérez Triano llegó a la Alcaldía de El Puerto de Santa María en 2015 tras imponerse por la mínima al candidato popular Alfonso Candón.

Otra polémica

Y ya entonces le persiguió otra polémica en relación con el puesto de trabajo que sigue manteniendo en la Junta de Andalucía.

En un correo enviado desde su puesto de trabajo en la entidad Andalucía Emprende, departamento de la entonces Consejería de Industria de la Junta de Andalucía, con Susana Díaz como presidenta de la Junta, informó que tenía previsto ausentarse de su puesto como cargo directivo para hacer frente a la campaña electoral, que finalmente ganó.

Eso sí, sin renunciar a su sueldo. En aquellos momentos, el regidor explicó que el mensaje se descontextualizó y dijo entonces que habría pecado de "torpe o ingenuo", pero que no era "un defraudador", sino que su objetivo era conseguir flexibilidad horaria.

Tras el cambio de Gobierno en 2019, el caso acabó ante el Tribunal de Cuentas en 2021. La Junta, ya con Juanma Moreno al frente, le reclamó la devolución de 6.572 euros en concepto de salarios percibidos durante los días en que no acudió a trabajar.

Sin embargo, el órgano desestimó la demanda y le eximió de devolver el dinero al apreciar que existió "tolerancia empresarial" con el incumplimiento del control horario y que la fundación contaba con un sistema flexible de jornada anual.

Todo ello, a pesar de que dio por probado que el dirigente socialista faltó sin justificación durante 40 días a su puesto de trabajo mientras preparaba su campaña política.

De hecho, en 2023 David de la Encina volvió a su puesto en Andalucía Emprende tras años de excedencia dedicado a la política local en el Puerto de Santa María y en la Diputación de Cádiz, donde continúa como coordinador de gestión del Emprendimiento desde hace casi 18 años.