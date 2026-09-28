El alcalde de Sevilla, trasladado a un hospital al sufrir una indisposición tras intervenir en un foro

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Las claves Generado con IA El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, fue trasladado a un hospital tras sufrir una indisposición durante su intervención en un foro informativo. Sanz pudo culminar su intervención en el foro ABC-Azvi, pero no asistió al segundo acto programado junto al presidente de la Junta, Juanma Moreno. Tanto el portavoz socialista Antonio Muñoz como la concejala Sonia Gaya han enviado mensajes de apoyo y deseos de pronta recuperación a Sanz a través de redes sociales.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha sido trasladado este lunes a un centro médico tras sufrir una indisposición durante su intervención en un foro informativo.

Según han informado a EL ESPAÑOL fuentes municipales, Sanz se fue directamente a un hospital donde le están realizando una serie de pruebas médicas.

Ha sido durante el coloquio del foro ABC-Azvi cuando el primer edil ha empezado a sentirse mal, aunque sí pudo culminar su intervención.

No obstante, no asistió al segundo acto que tenía en la mañana junto al presidente de la Junta, Juanma Moreno, para colocar la primera piedra de una promoción de viviendas en Sevilla Este. Fue el propio presidente el que contó que se había sentido indispuesto.

Unas horas más tarde, en un mensaje en redes sociales, el portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, trasladaba su "afecto" a Sanz y le ha deseado una "pronta recuperación".

"Espero que las pruebas vayan bien y que pronto pueda volver a casa", ha destacado el socialista, que ha enviado un afecto al regidor.

A estos deseos de pronta recuperación se ha sumado la concejala socialista Sonia Gaya, quien ha empleado de igual forma sus redes sociales para enviar un mensaje de apoyo. "Me sumo a los deseos de que todo vaya bien".