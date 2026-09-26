El PSOE vota en las primarias que Montero no pudo evitar, con el temor a perder el control en Jaén, única capital socialista

La situación interna y las divisiones pueden afectar el control del PSOE en importantes bastiones como Jaén y Sevilla de cara a las municipales de 2027.

En Torremolinos, la Comisión Federal de Listas decidió no celebrar primarias y proclamó a Nieves Rosales, generando protestas por supuesta falta de democracia interna.

En Jaén, única capital gobernada por el PSOE, el alcalde Julio Millán se enfrenta a un candidato alternativo, Carlos Alberca, lo que evidencia tensiones internas.

El PSOE celebra primarias en cuatro capitales andaluzas y once municipios grandes, pese a los intentos de María Jesús Montero de limitar el proceso.

Las urnas no siempre se abren a gusto de todos y, aunque el PSOE viene abanderando las primarias como ejemplo de "democracia interna", para María Jesús Montero la consigna era "cuantas menos, mejor".

De este modo se expresó la secretaria general de los socialistas andaluces en el comité director del 3 de julio. La idea era evitar una imagen de división y cerrar filas en torno al criterio de la ejecutiva regional, que acababa de salir vapuleada en los comicios autonómicos.

Sin embargo, Montero no ha podido evitar que la elección de candidatos para las municipales de mayo de 2027 se salga de su control y evidencie importantes tensiones internas.

Así, este sábado están llamados a votar en primera vuelta los militantes socialistas de hasta cuatro capitales de provincia (Almería, Córdoba, Huelva y Jaén) y once municipios de más de 20.000 habitantes.

Son más de lo esperado y contradicen la filosofía de candidaturas únicas o de consenso que abanderaba Montero para, en palabras de su 'número tres', Ángeles Férriz, "no enredarnos en asuntos internos".

El gran 'enredo' parte sobre todo de Jaén, justo la única capital de provincia donde gobierna el PSOE. Allí más que en ningún otro sitio interesaba una imagen de continuidad.

El alcalde Julio Millán gobierna tras ganar al PP en 2023 con una diferencia extremadamente precaria, por solo 297 votos.

El 'enemigo' en casa

Según el Reglamento, Millán podía acogerse a la reelección automática, igual que los alcaldes de capitales y municipios de más de 20.000 habitantes donde gobiernen los socialistas.

Pero decidió abrir juego y le salió un candidato alternativo en la propia corporación local: Carlos Alberca, quinto teniente de alcalde y afín a la facción de Francisco Reyes, presidente de la Diputación jienense hasta junio de este año.

Montero ha calificado de "sorpresiva" esta candidatura y no ha ocultado su malestar. Su equipo afirma que "no debía haberse producido" este movimiento que pone en solfa la unidad en esta plaza estratégica.

Aunque la ejecutiva regional cierra filas con Millán, hay miedo a lo que pueda pasar hoy en las urnas, sobre todo después de que Alberca presentara más avales que su rival.

El clima no es el mejor en la agrupación jienense, hasta el punto de que Alberca ha sugerido presiones. El candidato suspendió un encuentro con la militancia este miércoles en la Casa del Pueblo para "evitar que nadie se sienta condicionado".

En un comunicado, explicó que "algunas personas vinculadas a la otra candidatura se han dirigido, de forma reiterada e insistente, a compañeras y compañeros que han avalado mi candidatura y mi prioridad es velar por su tranquilidad y que nadie se sienta condicionado a la hora de asistir a un acto de mi candidatura".

Fuera de las tensiones internas en capitales y municipios grandes con varios candidatos en liza —en Córdoba son tres—, se han levantado protestas contra las "imposiciones" desde las ejecutivas regional y nacional.

"Imposición" en Torremolinos

Es el caso de Torremolinos, donde correspondía colocar las urnas, pero la Comisión Federal de Listas acordó, tras petición del PSOE-A, "excepcionar la celebración de elecciones primarias" y proclamar a Nieves Rosales.

Ante esta situación, hasta 120 militantes socialistas de la localidad malagueña firmaron una petición para que, en palabras del concejal Jorge Padilla, "se cumpla con una premisa básica de los socialistas, la democracia interna".

Más allá de los candidatos que salgan elegidos este sábado, el PSOE andaluz enfila los meses previos a la celebración de las municipales en medio de un aire de inquietud.

Las expectativas son bajas y la situación de pérdida de poder territorial de 2023 podría agravarse en 2027. Un pequeño bajón electoral más daría al traste también con las dos únicas diputaciones que mantienen los socialistas: Sevilla y Jaén.